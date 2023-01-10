Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?10 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar-ruble, sterlin, altın dolar kaç TL? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 10 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Dolar endeksi 2022'de 20 yılın zirvesini görmesinin ardından yeni yılda 8 ayın en düşük seviyelerine kadar geriledi.

10 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,7703 (Alış) - 18,7795 (Satış)

EURO: 20,1264 (Alış) - 20,1338 (Satış)

STERLİN: 22,6962 (Alış) - 22,8100 (Satış)

1 DOLAR = 18,78 TL

Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi

Siluanov, başkent Moskova’da düzenlenen hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, bütçe gelirlerinin geçen yıl beklentileri aştığını söyledi.

Yüksek enerji fiyatları sayesinde petrol ve doğal gaz gelirlerini artırdıklarını belirten Siluanov, başta vergi olmak üzere petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin de dönemsel bazda talepte yaşanan artışlarla yükseldiğini kaydetti.

Bütçenin ise harcamalardaki artış nedeniyle 2022'de açık verdiğine işaret eden Siluanov, "Bütçe açığı 3,3 trilyon rubleye veya GSYH'nin yüzde 2,3'üne ulaştı. Ancak devletin bütçe dışı fonlara tazmin ettiği bütçeyi hesaba katarsak, yani bu fonları harcamalardan çıkarırsak, bütçe açığının GSYH'ye oranı planladığımız gibi yüzde 1,8'e, yani yüzde 2'nin altına iniyor." dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de toplantıda yaptığı konuşmada 2022'de bütçe gelirlerinin yaklaşık 28 trilyon ruble düzeyinde olduğunu belirterek, "O dönemdeki (2022) büyük ölçekli konuların çözümü 31 trilyon rubleden fazla bütçe harcaması gerektirdi." dedi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vermesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,29 azalarak 79,42 dolar oldu.

10 Ocak 2023 Salı Brent Petrol Varil Fiyatı kaç dolar?

Güne 79,26 dolardan başlayan Brent Petrol, 10 Ocak 2023 Salı günü saat 00:07 itibarıyla %1,48 artışla 79,72 dolardan işlem görüyor. Dün en düşük 78,42 doları, en yüksek 81,36 doları gören Brent Petrol günü 79,75 dolardan kapattı. Brent Petrol 12.12.2022 tarihinde 75,26$ ile geçen ayın en düşük seviyesine, 03.01.2023 tarihinde 87,00$ ile geçen ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent petrolün açılımı nedir?

Brent Petrol, Kuzey Denizi'ndeki petrol sahalarından elde edilir. Esasen Kuzey Denizi'nde 1971'de keşfedilen ve İskoçya kıyılarında bulunan Broom, Rannoch, Etive, Ness ve Tarbert isimli beş jeolojik oluşumun kısaltmasıdır.

1 Brent Petrol kaç litre? BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Brent Petrol ham petrol müdür?

Finansal piyasalara gelindiğinde de en çok kullanılan ham petrol türleri Brent, WTI ve Umman'dır. Tatlı petrol sınıfında olan Brent petrol, ismini çıkarıldığı beş jeolojik oluşumun adlarının baş harflerinden alır.

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