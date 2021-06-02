Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar yükseldi? Dolar çıktı mı düştü mü?
Dolar fiyatı son günlerde bir hayli merak ediliyor. Yatırımını dolara yapanlar dolar kuru son durum bilgilerini anlık olarak kontrol ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapması gerektiği sonrası dolar fiyatı merak ediliyor. Peki dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi? 1 dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor? Dolar fiyatı kaç para?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı TRT canlı yayınında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katılmış olduğu TRT Haber canlı yayınında Merkez Bankası ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamaların ardından dolar 8,70'e yükseldi. Erdoğan yapmış olduğu açıklamada şöyle konuştu; "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz - Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır."
Dolar ne kadar?
Dolar fiyatı kaç para? 2 Haziran 2021 saat 10:55 itibariyle dolar 8,6159 TL alış fiyatı ve 8,6194 TL satış fiyattan işlem görmekte.
Euro ne kadar?
Euro alış fiyatı 10,5176 TL olurken Euro satış fiyatı 10,5231 TL