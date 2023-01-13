Dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı: 2023'te enflasyon, borsa endeks! 13 Ocak Anlık döviz kurları canlı: Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 13 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Amerikan Dolar Endeksi dünyaca tanınan ve işlem gören döviz endeksidir, ayrıca Amerikan dolarının uluslarası değerini belirler. Piyasa Katılımcıları Anketi de merakla takip ediliyor. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin anketini paylaştı. Peki buna göre dolar yükselir mi? 2023'te dolar ne kadar olacak? Enflasyon beklentisi ne durumda? Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. İşte tüm detaylar, o anketten çıkan sonuçlar ve evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Döviz kurları, Borsa İstanbul’da yaşanan değer kayıpları ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyonunda yönün aşağı dönmesiyle hareketli bir hafta yaşadı.

DOLAR HAFTAYI 18,78 TL, EURO 20,28 TL SEVİYESİNDEN KAPATTI

Çarşamba günü tarihi zirvesi olan 18,82 TL'yi gören dolar kuru, haftayı 18,78 TL seviyesinden kapattı. Euro kuru da haftanın son işlem gününde 20,28 TL'den Euro kuru da haftanın son işlem gününde 20,28 TL’den kapanış yaptı.

Altın fiyatları rekor tazeledi! O barajı da geçti! Yatırımcılar dikkat

Uzmanlar uyardı: Altın ve dolar almak isteyenler bu tarihi beklesin!

TV100 yazarı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenlere seslendi ve "Pazartesi günü belirttiğim gibi dolar karşısında diğer enstrümanların coştuğunu gördük." diye yazdı.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,12 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 22,77'den 23,43'e yükseldi.

Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru beklentisini açıkladı.

Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,7 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 23,6 milyar dolar oldu.

İŞTE 2023 DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,12 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 22,77'den 23,43'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,7 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 23,6 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 9

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1, gelecek yıl için de yüzde 4,3 oldu TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler de yüzde 9 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,65 düzeyinde oluştu. (AA)

13 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,7874 (Alış) - 18,7923 (Satış)

EURO: 20,3106 (Alış) - 20,3186 (Satış)

STERLİN: 22,8063 (Alış) - 22,9206 (Satış)

1 DOLAR = 18,78 TL

Bugün Gümüş Ons / TL 449,14 TL üzerinden işlem görmektedir.

13 Ocak Cuma 2023 canlı altın fiyatları...Altın fiyatlarında son durum!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.148,41

Gram altın satış: 1.148,56

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.912,00

Çeyrek altın satış: 1.929,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.813,00

Yarım altın satış: 3.859,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.626,00

Tam altın satış: 7.688,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.796,00

Cumhuriyet altını satış: 7.918,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.825,00

Ata altın satış: 7.886,00