Dolar ne kadar olacak?
Son dakika haberi. Dolar ne kadar olacağı dolara yatıram yapan ya da yapaca vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. ABD başkanlık seçimlerinde Biden’in resmi olarak başkanlığı tescillenmesinden sonra 20 Ocak’ta Biden Beyaz Saray’da koltuğa oturacak. Hem ABD’deki seçimler hem de koronavirüse karşı aşının vurulmaya başlanması nedenilye dolarda son günlerde bir hareketlenme yaşanıyor. Peki dolar ne kadar olacak? Dolar düşer mi? Dolar artar mı?
ABD seçimleri sonrası piyasalarda hareketlenmeler yaşanıyor. Dolara yatırım yapanlar hem Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra dolar kurunda ciddi bir düşüş söz konusu oldu. ABD’deki yaşanan olaylar sonrası dolar ve euroda hareketlenmeler yaşanıyor. Dolar da bugün hareketlenme söz konusu oldu. Peki dolar ne kadar? Dolar kaç para? Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü? İşte dolar kuru son dakika haberleri. 12 Ocak dolar kuru ne kadar? Dolar ne kadar?
Dolar alış satış ne kadar?
Dolar alış 7,4829
Dolar satış 7,4886
Dolarda hareketlenmenin devam edeceği beklenilmekte.