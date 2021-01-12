Dolar ne kadar olacak?

ABD seçimleri sonrası piyasalarda hareketlenmeler yaşanıyor. Dolara yatırım yapanlar hem Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra dolar kurunda ciddi bir düşüş söz konusu oldu. ABD’deki yaşanan olaylar sonrası dolar ve euroda hareketlenmeler yaşanıyor. Dolar da bugün hareketlenme söz konusu oldu. Peki dolar ne kadar? Dolar kaç para? Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü? İşte dolar kuru son dakika haberleri. 12 Ocak dolar kuru ne kadar? Dolar ne kadar?

Dolar alış satış ne kadar?

Dolar alış 7,4829

Dolar satış 7,4886

Dolarda hareketlenmenin devam edeceği beklenilmekte.