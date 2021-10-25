  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar ne kadar, kaç TL? 25 Ekim güncel dolar TL kuru
Ekonomi

Dolar ne kadar, kaç TL? 25 Ekim güncel dolar TL kuru

Doları ve Euro’da süregelen hareketlilik iki haftadır devam ediyor. Dolar TL kuru ne kadar? Korona salgını nedeniyle dünya piyasalarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar TL kuru, geçtiğimiz haftayı yukarı yönlü hareketle kapattı. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Ekim dolar TL kuru…

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:27:00 - 2021-10-25 08:27:33
Dolar ne kadar, kaç TL? 25 Ekim güncel dolar TL kuru

Dolar kuru haftanın ilk iş günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar alımı ve satımı gerçekleştirecekler “Bugün dolar ne kadar, kaç TL?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Ekim dolar TL kuru…

Dolar ne kadar bugün?

Haftaya 9.20 TL kuruş seviyesinde başlayan dolar TL kuru hafta içinde önce 9.30 sınırını aştı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası tırmanışa geçen dolar haftanın ilk iş günü ne kadar olduğu sorgulanırken, dolar alış fiyatı 9,7244 TL olurken, dolar satış fiyatı 9,7261 TL’den işsel görmekte.

Euro ne kadar?

Euro da dolarda olduğu gibi tırmanışta. Euro haftanın ilk iş günü yükselişini sürdürerek euro alış fiyatı 11,3486 TL, euro satış fiyatı 11,3649 TL’den işlem görmekte.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021
Ekonomi

İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021

2021 İBB burs 1. taksit ne zaman verilecek? İBB burs başvurusu yapan öğrenciler 2021 İBB burs sonuçlarını merak etmeye başladı. İstanbul Büy..
Erdoğan kuyruklarına bastı, ses kafadan çıktı!
Siyaset

Erdoğan kuyruklarına bastı, ses kafadan çıktı! "Sert tepki göstermesi çok üzücü"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Soros'un yerli işbirlikçisi Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan ve Türk..
İP'li Akşener önce yüce Kur'an'dan ayet-i kerime okudu! Sonra gaylerin önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni vaat etti
Siyaset

İP'li Akşener önce yüce Kur'an'dan ayet-i kerime okudu! Sonra gaylerin önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni vaat etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Haliç Kongre Merkezi'ndeki 4. yıldönümü kutlamasında konuştu. Bir yandan İYİ Parti'nin Haz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay