Dolar ne kadar, kaç TL? 25 Ekim güncel dolar TL kuru

Dolar kuru haftanın ilk iş günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar alımı ve satımı gerçekleştirecekler “Bugün dolar ne kadar, kaç TL?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Ekim dolar TL kuru…

Dolar ne kadar bugün?

Haftaya 9.20 TL kuruş seviyesinde başlayan dolar TL kuru hafta içinde önce 9.30 sınırını aştı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası tırmanışa geçen dolar haftanın ilk iş günü ne kadar olduğu sorgulanırken, dolar alış fiyatı 9,7244 TL olurken, dolar satış fiyatı 9,7261 TL’den işsel görmekte.

Euro ne kadar?

Euro da dolarda olduğu gibi tırmanışta. Euro haftanın ilk iş günü yükselişini sürdürerek euro alış fiyatı 11,3486 TL, euro satış fiyatı 11,3649 TL’den işlem görmekte.