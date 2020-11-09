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Ekonomi Dolar ne kadar güncel | Dolar düşer mi?
Ekonomi

Dolar ne kadar güncel | Dolar düşer mi?

1 dolar kaç lira | Son dönemde dolar bir hayli yükseldi. Vatandaşların bu sebeple dolarda yaşanan sıcak gelişmeleri, doların fiyatının ne zaman düşeceğini araştırıyor. Peki, dolar düşer mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:09:00 -
Dolar ne kadar güncel | Dolar düşer mi?

Dolar ne kadar oldu canlı | Dolar ve Euro'da yaşanan yükseliş sebebiyle milyonlarca kişi piyasaların güncel durumunu merak ediyor. Vatandaşlar doların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Peki, 1 dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar güncel | Dolar düşer mi?

Milyonlarca kişi güncel döviz rakamlarına nereden nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. yeniakit.com.tr anasayfasından anlık olarak Dolar ve Euro’nın ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Son günlerde en sık sorulan soru ise ‘Dolar düşecek mi? oluyor. 9 Kasım Pazartesi günü dolar haftaya sert bir düşüşle başladı.

Geçen hafta en düşük 8,3494 en yüksek 8,5832 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,5235'ten tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamalarının ardından 8,1840'a kadar sert gerileyen dolar/TL, 8,1960'tan işlem görüyor.

Euro /TL yüzde 3,7 azalışla 9,7530'dan, sterlin/TL yüzde 3,5 değer kaybıyla 10,8140'tan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve başkanlık seçiminin olduğu haftayı yüzde 1,8 değer kaybıyla 92,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda yatay bir seyir izliyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1880'in üzerinde dengelendi. 

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