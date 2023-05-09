Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Gram altın kaç TL? Uzmanlar dövizi olanları uyardı: Yükselir mi, düşer mi?

9 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

İş Yatırım/Manukyan: Altının pozitif seyredeceğini düşünüyorum

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, “Her durumda reel faiz artışının sona erdiği, merkez bankalarının alımlarına devam ettiği ve Çin’in altın stokunu artırmaya devam ettirdiği bir ortamdayız. Güvensizliğin olduğu fakat likidite krizinin olmadığı bir ortamda altın açısından ben bir sorun görmüyorum.” dedi.

Bloomberg HT’ye konuk olan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu verileri ışığında altının seyrini değerlendirdi.

bloomberght'e konuşan Manukyan, altının pozitif bir seyir içerisinde olmaya devam edeceğini belirttiği konuşmasında,” Bir mehter marşı söz konusu olabilir. Yüksek bir veride satış gelecektir.” dedi.

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“Her durumda reel faiz artışının sona erdiği, merkez bankalarının alımlarına devam ettiği ve Çin’in altın stokunu artırmaya devam ettirdiği bir ortamdayız.” diyen Manukyan, güvensizliğin olduğu fakat likidite krizinin olmadığı bir ortamda altın açısından bir sorun görmediğini belirtti.

Ancak 2008’de yaşanan bankacılık krizinde olduğu gibi ciddi bir likidite sorununun yaşanması durumunda altının da ağır baskı altında kalacağını söyledi.

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Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu altın ve dolar kuru ile alakalı olarak yeni bir değerlendirme yaparak önemli tespitlerde bulundu. Altın ve dolar kurunda fiyat yükselişi olacak mı?

Altın ve dolar kuru ile alakalı olarak diğer uzman yorumu ise; Altın aşağıya gelse gelse 1.995 dolara gelir sonra 2.100'e çıkar.

Tunç Şatıroğlu, “Dolar kuru ile alakalı olarak kafalar karışık. Dolar yorumu yapmıyorum istibdat yasası geldiğinden beri. Genel anlamda ciddi bir sıkıntı var. Merkez Bankası rezervleri azalıyor, altınlar da satılıp dövize dönüşüyor. Seçimden sonra kim kazanırsa kazansın dolarda yukarı yönlü hareket olacaktır. İkinci tura kalırsa olmayabilir. O zaman ikinci turdan sonra olacaktır. Cari açık veriyorsunuz, rezerviniz az, KKM’den paralar dönecek, kur düşük kalırsa ve faiz de düşük kalırsa dolara olan talep artacak ve dolar kuru yükselecek. dedi.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,51 (Alış) - 19,52 (Satış)

EURO: 21,41 (Alış) - 21,42 (Satış)

STERLİN: 24,55 (Alış) - 24,67 (Satış)

1 DOLAR = 19,52 TL



CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

9 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.274,58

Gram altın satış: 1.274,75

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.268,00



Çeyrek altın satış: 2.303,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.550,00

Yarım altın satış: 4.620,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.234,00

Cumhuriyet altını satış: 9.373,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00