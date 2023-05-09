Dolar kurundaki ateş yükseliyor! Dolar kuru kaç liradan işlem görüyor? Dolar tahmini, dolara alternatif öngörüsü

Buffett'tan dolar açıklaması: Tahttan inmeyecek! Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken yabancı finans kuruluşları da seçim sonrası ekonomik tablo için senaryolar hazırlamayı sürdürüyor.

Warren Buffett rezerv para olarak ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimi olduğuna inanmadığını söylediği o açıklaması şöyle;

Yatırımcı Warren Buffett, ABD dolarının rezerv para olmaktan çıkacağına dair söylentilere yanıt verdi. Buffett, ABD dolarının yerini alacak baş bir rezerv para biriminin olmadığını söyledi.

Dünyanın en büyük yatırım holdinglerinden biri olan Berkshire Hathaway’in Başkanı Warren Buffett, hissedarların katıldığı yıllık toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Buffett, “Bankalar daha fazla baskıyla karşılaşabilir ancak mevduatlar güvende olacaktır. Ekonomik faaliyetler yavaşladıkça şirketlerin kazançları da zayıflayacak” dedi.

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Buffett ayrıca, doların rezerv para birimi olarak tahtından indirilemeyeceğini söyledi ve “Biz rezerv para birimiyiz, başka bir para biriminin rezerv para birimi olma ihtimalini görmüyorum” dedi.

Piyasadaki oynaklık ve ekonomi genelindeki endişelere dair hissedarların sorularını yanıtlayan Buffett, ticari gayrimenkul sektörünün daha yüksek borçlanma oranlarıyla mücadele ederken bankaların da daha fazla baskıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Omaha Kâhini olarak da anılan Buffett ayrıca şirketin Occidental Petroleum’u satın almayacağını belirtti ve yapay zekânın dünyadaki her şeyi değiştireceğini ancak insan zekâsını gölgede bırakmayacağını kaydetti.

PMorgan’ın ekonomistleri ‘Türkiye Stratejisi – Seçim sonrası senaryolar’ başlıklı bir rapor hazırladı.

Banka ekonomistleri tarafından hazırlanan Avrupa, Orta doğu ve Afrika (CEEMEA) Strateji Raporu’nda yer alan değerlendirmeye göre, Türkiye’nin ortodoks ekonomi politikalara tam olarak dönmesi durumunda dolar/TL’nin yıl sonunda 25 seviyesinde fiyatlanacağı öngörüldü.

Ortodoksluğa ılımlı dönüş senaryosunda ise TL’nin daha zayıf seyredeceği ve dolar/TL’nin yıl sonunda 25 yerine 30 seviyesinde olacağı öngörüldü.

Dolar/TL yeni haftaya 19,50 seviyesinden başladı.

Euro/TL, 21,54 civarında işlem görüyor.

ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi. Veriler, ülkede resesyon endişelerini törpülerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

Analistler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımları haziran itibarıyla durduracağının fiyatlandığını ancak çarşamba günkü verilerin söz konusu beklentiler üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ülkede enflasyonun hala Fed'in hedeflediği seviyelerin oldukça üzerinde bulunduğuna dikkati çeken analistler, enflasyon verileriyle birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD'de borç limiti çıkmazına ilişkin tartışmalar sürerken, ülke basınında çıkan haberlerde, Beyaz Saray'ın, borç limitini kısa vadeli olarak yükseltilmesini değerlendirdiği aktarıldı.

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