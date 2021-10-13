Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 13 Ekim 2021 güncel dolar kuru

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Dolar kurundaki anlık hareketleri altın fiyatları başta olmak üzere vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Dolar ne kadar oldu? son bir kaç gündür dolar kurundaki yükselişin ardından doların fiyatı dolara yatırım yapan ya da dolar ile alım satım yapanlarca araştırılıyor. Peki döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? İşte, 13 Ekim güncel döviz kurları…