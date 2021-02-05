Dolar ne kadar düşecek? Dolar 7 TL'nin altına düşer mi?

Dün, en düşük 7,0976 en yüksek 7,1985 seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7,1368'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen üzerinde 7,1380 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 8,5430'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 9,7720'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi 1,1953 ile 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında 1,1955-1,1970 bandında dengelendi. Dolar endeksi ise yatay seyirle 91,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Dolar 7 TL'nin altına düşer mi?

Dolar/TL kuru son ayların en düşük seviyesinde. 7.06 TL seviyelerine gerileyen dolardaki düşüşün ne kadar daha süreceği merak edilirken, uzmanlar önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerini açıkladı.

Dolar fiyatları ve Euro fiyatları yaklaşık olarak geçtiğimiz 6 ayın en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda dolar kuru 7.04 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 8.46 TL seviyelerinde bulunuyor. Ekonomistler dolar kurunda yaşanan düşüşün sebeplerini ve kur üzerindeki olası beklentilerini değerlendirdi.

Big Para'dan Şenay Zeren'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verdiği piyasa dostu güçlü mesajlar, Türkiye'nin risk priminin düşüşü sürdürmesi ve Türkiye’ye sıcak para girişleri ile döviz kurlarında düşüş eğilimi sürerken, dolar haftanın son işlem gününde 7.0683 TL seviyesine kadar gerileyerek 6 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 7.1484 TL seviyesini görürken; saat 14.11 itibarıyla yüzde 0.81 oranında gerileyerek 7.0769 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.15 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 7.13 TL seviyesinden başlamıştı.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında yükselişle 91.50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1971 seviyelerinde hareket ediyor.