  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngilizlerin raporu ortaya koydu... Türkiye zirvede

Yunanistan'da "Abdülhamid Han" hazımsızlığı... "Bizim neden yok?" deyip isyan ettiler

Elon Musk'ın Starlink uyduları için şok eden Türkiye iddiası! 45 gün sonra Konya'da bir takım...

Ne altın ne dolar! Tahminlerinde yanılmayan Mert Başaran duyurdu: Son 1,5 ayınız kaldı, bunu alan kazanır

İcra ve haciz borcu olanlar dikkat! Dar gelirlilere yeni düzenleme geliyor

Senin tehdidin bizim hoşumuza gider Özgür! "Ortaçağ zihniyeti"nin son ürünü haddini aştı

Özgür Özel, Allah'ın emirlerini hatırlatan imama hakaret etti! Bu saygısıza bir cevabınız yok mu?

Bakan Varank noktayı koydu! Üretemeyeceğimiz hiçbir şey yok

Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA sorusuna cevap! Merakla beklenen açıklama geldi

Son 300 yılın en büyük keşfi! Böylesi daha önce görülmedi
Ekonomi Dolar ne kadar? Dolar fiyatı anlık ne kadar? 27 Temmuz 2022 Çarşamba anlık dolar kuru fiyatı:
Ekonomi

Dolar ne kadar? Dolar fiyatı anlık ne kadar? 27 Temmuz 2022 Çarşamba anlık dolar kuru fiyatı:

Fed’in faiz kararı öncesi dolar kuru ne kadar olduğu merak ediliyor. Piyasalar, bugün yapılacak para politikası toplantısında Fed'in 75 baz puan faiz artırımı yapacağına yenelik beklenti içinde olurken, dolar fiyatı ne kadar olduğu da yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Peki dolar ne kadar? Dolar fiyatı anlık ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı dolar fiyatı anlık kaç TL? İşte 27 Temmuz 2022 Çarşamba anlık dolar kuru fiyatı:

Yeniakit Publisher
2022-07-27 18:31:00 - 2022-07-27 18:33:41
Dolar ne kadar? Dolar fiyatı anlık ne kadar? 27 Temmuz 2022 Çarşamba anlık dolar kuru fiyatı:

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar bir hayli merak edilirken, dolar kuru da Fed’in faiz kararı öncesinde bir hayli araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını bugün Türkiye saati ile 21.00’da açıklayacak. Fed’in kritik faiz kararı öncesinde Dolar/TL kurunda yüksek seyir devam ediyor. Serbest piyasada güne 17,87 TL den başlayan Dolar/TL kuru 20 Aralık 2021 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Son 7 ayın zirvesinde olan Dolar/TL kuru 17,93 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL kuru ise 18,14 lira seviyesinde seyrine devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23