Dolar ne kadar? Dolar fiyatı anlık ne kadar? 27 Temmuz 2022 Çarşamba anlık dolar kuru fiyatı:

Fed’in faiz kararı öncesi dolar kuru ne kadar olduğu merak ediliyor. Piyasalar, bugün yapılacak para politikası toplantısında Fed'in 75 baz puan faiz artırımı yapacağına yenelik beklenti içinde olurken, dolar fiyatı ne kadar olduğu da yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Peki dolar ne kadar? Dolar fiyatı anlık ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı dolar fiyatı anlık kaç TL? İşte 27 Temmuz 2022 Çarşamba anlık dolar kuru fiyatı: