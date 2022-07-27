Dolar ne kadar? Dolar fiyatı anlık ne kadar? 27 Temmuz 2022 Çarşamba anlık dolar kuru fiyatı:
Fed’in faiz kararı öncesi dolar kuru ne kadar olduğu merak ediliyor. Piyasalar, bugün yapılacak para politikası toplantısında Fed'in 75 baz puan faiz artırımı yapacağına yenelik beklenti içinde olurken, dolar fiyatı ne kadar olduğu da yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Peki dolar ne kadar? Dolar fiyatı anlık ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı dolar fiyatı anlık kaç TL? İşte 27 Temmuz 2022 Çarşamba anlık dolar kuru fiyatı:
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar bir hayli merak edilirken, dolar kuru da Fed’in faiz kararı öncesinde bir hayli araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını bugün Türkiye saati ile 21.00’da açıklayacak. Fed’in kritik faiz kararı öncesinde Dolar/TL kurunda yüksek seyir devam ediyor. Serbest piyasada güne 17,87 TL den başlayan Dolar/TL kuru 20 Aralık 2021 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Son 7 ayın zirvesinde olan Dolar/TL kuru 17,93 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL kuru ise 18,14 lira seviyesinde seyrine devam ediyor.