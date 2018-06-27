Dolar ne kadar?
Dolar/TL dünkü sert dalgalanmanın ardından 27 Haziran sabahına kapanıştaki 4.62'li seviyelerden başladı.27 Haziran 2018 Çarşamba 08:22
27 Haziran'da dolar/TL güne yatay başladı. Seçim sonrası seçim sonrası sert dalgalanmanın ardından dün yükselişe geçen dolar kuru sonrasında yönünü yeniden aşağı çevirimişti.
TL dolar karşısında dün yüzde 1'in üzerinde kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.
Kurda yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiliyor.
Dün güne 4.66 civarında başlayan dolar/TL, 4.70 üzerine çıktıktan sonra 4.62'ye dek gerilemişti.
Kur şu dakikalarda 4.62 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.38'den işlemde.
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