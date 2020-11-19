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Ekonomi Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı
Ekonomi

Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, yatırım yapacaklara çok kritik uyarılarda bulundu. Sarıaydın, dolar yerine altına yatırım yapmanın doğru olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:10:00 -
Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Beyaz TV'de katıldığı Kayıt Dışı programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaan Sarıaydın, 'Altına mı doları mı yatırım yapılmalı?' şeklindeki soru işaretlerine yanıt verdi.

Sarıaydın, "Türkiye şu an şahlanıyor. Yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Bütün goygoycu ekonomistler sabahtan akşama ilginç şeyler konuşuyor. Bazı şeyler değişecek. Dolar ve euro yatırım aracı olmaktan çıkacak. Dolar bitiyor. Üzülürsünüz. Son dönemini yaşıyor. Tüm dünya bu sistemden bıktı.  Dolar ve euroyu Mart sonrası farklı bir senaryo bekliyor. Altın için bunları konuşmuyorum. Altın farklı bu yüzden yatırımcıları hiç üzmeyecek" dedi.

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