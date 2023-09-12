Dolar kuru yükselişte! Ekonomide piyasalar için OVP etkileri: Türkiye'ye nakit girişi artıracak!

Dolar kuru bugüne yükselişle 26,87 TL'den başladı. Euro ise sınırlı düşüşle 28,8674 TL'den başladı. Bugün piyasalarda açıklanacak veri bulunmuyor. Piyasalar OVP'nin ve ekonomi politikalarının etkilerini izlemeye devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki G20 toplantısı dönüşünde uçakta gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Erdoğan burada enflasyon için tarih verdi. Erdoğan, enflasyon konusunda zorlu bir sürecin olduğunu ve bunu kabullendiklerini söyledi. Erdoğan "Gelecek sene bu vakitlerde çok net bir şekilde enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünü inşallah göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyleyen Erdoğan "İnşallah yaptığımız anlaşmaların karşılığı Türkiye'ye çok ciddi manada hem yatırımları çekecek hem de nakit girişini de inşallah artıracak." dedi.

Mehmet Şimşek ise katıldığı NTV yayınında Orta Vadeli Program'ın birinci önceliğinin enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek olduğunu söyledi. Şimşek "Yüzde 140 olan kredi büyümesi ile enflasyon mücadelesi olmaz" dedi. Şimşek, hükümetin herhangi bir kur hedefi olmadığını söyledi.

Öte yandan cari açık altın ithalatı ve dış ticaretin etkisiyle temmuz ayında beklentileri aşarak 5,4 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 717 milyon ABD doları fazla verdi. Ocak-Temmuz döneminde cari açık 42,3 milyar dolar oldu. 12 aylık cari açık ise 58,5 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program'da 2023 sonu cari açık 42,5 milyar dolar olarak tahmin edildi.

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Bugün piyasalarda açıklanacak önemli veri bulunmuyor. Ancak yarın küresel piyasaları yeniden harekete geçirme potansiyeli olan ABD enflasyonu açıklanacak. ABD'de enflasyon Fed'in yüzde 2'ik hedefinin çok uzağında yüzde 3,2 düzeyinde bulunuyor. Beklenti üzeri gelebilecek rakam Fed'in politikalarını daha şahin politikalara çevirebilir.