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Ekonomi Dolar kuru ne olacak? Dev banka dolar tahminini duyurdu
Ekonomi

Dolar kuru ne olacak? Dev banka dolar tahminini duyurdu

HSBC Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kur Stratejisti Murat Toprak, yıl sonu için dolar kuru tahminini duyurdu. Toprak, Merkez Bankası tahminine yakın bir tahminde bularak dolar kurunun 17,50 lira olabileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 14:41:00 -
Dolar kuru ne olacak? Dev banka dolar tahminini duyurdu

HSBC Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kur Stratejisti Murat Toprak, Dolar/TL için yıl sonu tahminlerini 16,5’ten 17,5’e yükselttiklerini açıkladı.

Raporda mevcut durumda yüzde 70’lerde açıklanan enflasyonun HSBC ekonomistlerinin tahminlerine göre 3. çeyrekte yüzde 90’a yaklaşabileceği belirtildi. Bu durumun Merkez Bankası’nın faiz artırmaya niyetli görünmediği bir ortamda reel faizin yeni bir rekor düşük seviyeye gerileyeceği anlamına geleceği ifade edildi.

Rapordaki değerlendirmelere göre bu nedenlerle yurt içi yerleşiklerin TL tutma isteği önümüzdeki aylarda azalıp, dolar/TL’nin daha da yükselmesine neden olabilir.

HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 16,5’ten 17,5’e yükseltti.

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