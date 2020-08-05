Dolar kuru hareketlilik gösteriyor
Dolara yatırım yapanlar 'Dolar fiyatları ne kadar?', 'Dolar yükselir mi?' gibi sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Ağustos dolar kuru ve dolar kurunda son durum gelişmeleri...
Koronavirüs salgını altında olduğu gibi döviz kurlarını da etkiledi. Ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her gün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor.
Dolar kuru uluslararası piyasalarda hareketlilik gösteriyor. Dolar bu haftaya satış fiyatı 6,9757 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı olarak 4 Ağustos tarihinde 6,9669 lira belirlendi.