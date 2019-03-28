0553 313 94 23

Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Golan Tepeleri’nin İsrail’e peşkeş çekilmesi buna karşılık Türkiye’nin sert tepkisi söz konusu oldu. İngiltere Başbakanı May’ın istifa sinyali vermesi piyasaları nasıl etkiledi? Dolar ne kadar? Dolar - euro kaç TL? 28 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

28 Mart 2019 Perşembe 09:24
Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Golan Tepeleri’nin İsrail’e peşkeş çekilmesi buna karşılık Türkiye’nin sert tepkisi söz konusu oldu. İngiltere Başbakanı May’ın istifa sinyali vermesi piyasaları nasıl etkiledi? Dolar ne kadar? Dolar - euro kaç TL? 28 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar bugün ne kadar? Geçtiğimiz hafta cuma günü sert yükselerek 5,84'ü gören dolar/TL, Merkez Bankası'nın adımları sonrasında haftaya düşüşle başlamasının ardından dalgalanıyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 5,44 civarında işlem görüyor. Dolar/TL dün gece 5,33 seviyesine kadar gerilemesi sonrasında bugün yeniden 5,40'ın üzerinde. Euro/TL de 6,12 seviyesinde seyrediyor. Merkez Bankası, cuma günü 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 27'ye kadar çıkarabilecek pencereyi aralarken, swap işlemlerinde limiti artırdı ve Türk lirası karşılığı döviz depo ihalesi açmadı.

Bu adımların ardından Londra swap piyasasında TL'nin maliyeti hızla yükselirken, traderlar TL'ye karşı yeni kısa pozisyon açamadıkları gibi daha önce açtıkları pozisyonları da zarar etmemek için kapatmak zorunda kaldı.

Londra piyasasında Türk lirası kısa pozisyonunu kapatmak isteyen traderların talepleri ve daralan likidite, derinliğe sahip olmayan swap piyasasında TL için uygulanan gecelik faizlerin yüzde bini aşmasına neden oldu.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:24
  1. Dolar kuru en son ne kadar oldu?
  2. dolar son dakika
  3. dolar ne kadar
  4. dolar kuru canlı
  5. dolar bugün ne kadar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gram altın 230 lira seviyelerinde
    1. Gram altın 230 lira seviyelerinde
    2. ALES geç başvuru ne zaman, ALES geç..
    3. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    4. 1 milyon 156 bin genç ilk defa oy..
    5. Pato, Sao Paulo'da
    6. İmzalar atıldı! O ülke silahları..
    7. Kaçırılan gemiyi Malta ordusu kontrol..
    8. Döviz kurları
    9. SHP Meclis’e soktu CHP belediyelere
    10. Libya açıklarında kaçırılan Palau..
    11. Adana’da "41 Hekim 41 Fotoğraf 41 Kere..
    12. Justin Bieber şarkıcılığı bıraktı mı
    13. Dr. Arslan, Ozanlar’da davul zurnayla..
    14. İkinci el araçta KDV düzenlemesi Resmi..
    15. İl ikincisi olan takımın sporcularına..
    16. Venezuela tekrar diken üstünde!..
    17. (Özel) Doğum yapan sokak kedisine..
    18. Erzurum’da kar yağışı
    19. 39 Burda araç kampanyasında mutlu son
    20. Ankara Şehir Hastanesinde ilk akciğer..
    21. Özlem Çerçioğlu, Efeler esnafını..
    22. Başkan Yıldırım’dan hodri meydan
    23. Dolar kuru en son ne kadar oldu?
    24. İsmail Erdem: “Ataşehir’de altyapı ve..
    25. Tatvan’da görev yapan başarılı..
    26. Gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte..
    27. (Özel)Pendik’te iki aracın çarpıştığı..
    28. (Özel) Pendik’te cam yüklü kamyon yola..
    29. Fatih Atay çalışmalarını Osman..
    30. 2011’de Bahçeli’ye CHP’lileşiyoruz demiş
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...