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Ekonomi Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları: 6 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları: 6 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Kasım ayına girilmesiyle yeni ayda altın fiyatlarının durumu yatırımcılar ve piyasa takipçilerinin gündeminde yer alıyor. FED faiz kararı öncesinde altın fiyatları yukarı yönlü ivme kaydediyor. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Kasım Pazar 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-11-06 15:43:00 - 2022-11-06 16:02:28
Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları: 6 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları: 6 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

6 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,57 (Alış) - 18,57 (Satış)

EURO: 18,46 (Alış) - 18,52 (Satış)

STERLİN: 21,06 (Alış) - 21,17 (Satış)

1 DOLAR = 18,57 TL

6 Kasım Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.003,61

Gram altın satış: 1.004,00

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.638,00

Çeyrek altın satış: 1.658,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.266,00

Yarım altın satış: 3.315,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.533,00

Tam altın satış: 6.606,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.688,00

Cumhuriyet altını satış: 6.789,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.703,00

Ata altın satış: 6.777,00

Merkez bankaları ilk çeyrekte altın rezervlerine toplam 84 ton eklerken Türkiye’nin sıralaması da değişti. WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip ülkeler;

1. ABD (8.133,5) 

2. Almanya 3.358,5

3. IMF 2.814,0
4. İtalya 2.451,8

5 Fransa 2.436,3

6 Rusya 2.298,5

7 Çin 1.948,3

8 İsviçre 1.040,0

9 Japonya 846,0

10 Hindistan 760,4

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu peki, Türkiye kaçıncı sırada?  13. Türkiye 431,1

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