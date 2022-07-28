Dolar kuru bugün ne kadar? Euro fiyatı anlık ne kadar? 28 Temmuz 2022 serbest piyasada döviz fiyatları

ABD Merkez Bankası (Fed) dünkü para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın ‘bir noktada faiz artırımlarını yavaşlatmak uygun olacak’ ifadeler sonrası dolar kuru başta olmak üzere euro fiyatları, altın piyasası bir hayli hareketlendi. Fed Başkanı Powell’ın agresif politikanın devam edeceği yönündeki endişeleri yatıştırmasıyla dolar ve euro fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki dolar fiyatı ne kadar? Dolar bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz 2022 Perşembe dolar anlık fiyatı, euro fiyatı canlı ne kadar?

Dolar anlık fiyatı

Dolar alış fiyatı 17,8622 TL, dolar satış fiyatı 17,8736 TL,

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı 18,2685 TL, euro satış fiyatı 18,3229 TL,

Sterlin fiyatı anlık

Sterlin alış fiyatı 21,7717 TL, Sterlin satış fiyatı 21,8527 TL.