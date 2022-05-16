Dolar kuru bugün ne kadar? 16 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL?
16 Mayıs 2022 Pazartesi haftanın son gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. ABD’de açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ayrıca Fed’in 50 baz puan faiz artırımı sonrası dolara kurunda hareketlilik söz konusu. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra dolar ilk ez 15 TL’nin gördü. Dolar fiyatının yeniden yukarı yönlü harekete başlaması sonrası 16 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Bugün dolar kaç TL, euro kaç TL?
Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar, doların durumunu merak ediyor. Dolar ne kadar? Dolarda son durum ne? soruları aratılıyor.
Dolar ne kadar bugün?
Dolar yeni haftaya 15,49 liradan başladı. Euro ise 16,13 TL'de yer alıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine ait verilerini açıklayacak. TÜİK, Ocak-Mart dönemi iş gücü istatistiklerini, Mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini ve ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak.