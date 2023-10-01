Dolar kuru, altın ve euro yıl sonunda gerçek fiyatlar ne olacak! Uzman bilgi verdi: güncel 1 Ekim 2023 fiyatı

1 EKİM 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Ekim Pazar 2023 Döviz Kuru...

ABD tahvillerinin yükselmesiyle güçlenen dolar karşısında baskı altında kalan altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor.

Yıl sonu öngörüsünü 2000 dolar seviyesinde tutmaya devam eden, analistler, haftalık bazda önemli bir seviye olan 1.869 doların üzerinde tutunma görüldüğü takdirde yukarı hareketlerin devam edebileceğini belirtiyor.

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar panik olurken tahmini ve analizleriyle öne çıkan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rüzgarın tersine döneceği tarihi açıklamıştı.

Kişisel Youtube kanalından "Rüzgar tersine dönecek!" başlıklı video yayımlayan uzman isim rakam verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ALTIN DÜŞÜNCE YATIRIMCI PANİKLEDİ"

"Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşleri görünce yatırımcı paniklemiş. Diyor ki; altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşler devam eder mi? Zarar eder miyiz? Hayır. Gerçek para birimi altın ve gümüştür.

Gerçek para birimlerinde ons taraftaki düşüşlerin nedeni, ABD Merkez Bankası Fed'in politikaları. Ons tarafındaki baskılanma 1874 dolar, belki aşağı yönlü kırılır ancak bu düşüşler kalıcı değil.

Önümüzdeki ay Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının nasıl altın stoklarını artırdığını açıklayacak.

"DOLAR ENDEKSİNDEKİ YÜKSELİŞLER KALICI DEĞİL"

Ons tarafındaki düşüşler merkez bankaları nedeniyle. Kriz patlayınca, altın satarak bunu aşmaya çalışacaklar. Dolar endeksindeki yükselişler kalıcı değil. Yatırımcıları ters köşeye yatırıyorlar.

"KİMSE ELİNDEKİNİ SATMASIN"

Kimse elindeki altını, gümüşü, euro'sunu, sterlininin satmasın. Rüzgar tersine döndüğünde 'keşke'lerle dolu sohbetler göreceksiniz. Ekimden sonra 'altın, gümüş alım fırsatı verir mi?' sorularını soracaklar.

Zamanında ekeceksin, zamanında biçeceksin. Şu anda stok yapma zamanı, alma zamanı. Bu düşüşler büyük bir tufanın habercisi."

"YIL SONUNDA 1800 LİRA ÜZERİNDE BİR GRAM ALTIN OLABİLİR"

Gram altında da düşüşleri çok hissetmiyoruz çünkü içeride dolar kuru yüksek. 1700 lira seviyesinde gram altın. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Yıl sonunda 1800 lira üzerinde bir gram altın olabilir diye tahmin ediyorum."

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 27,38 (Alış) - 27,39 (Satış)

EURO: 28,95 (Alış) - 29,07 (Satış)

STERLİN: 33,30 (Alış) - 33,47 (Satış)

1 DOLAR = 27, 39 TL

Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

1 Ekim Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.627,29

Gram altın satış: 1.627,65

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.723,00

Çeyrek altın satış: 2.759,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.463,00

Yarım altın satış: 5.519,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.892,00

Tam altın satış: 10.992,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.122,00

Cumhuriyet altını satış: 11.290,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.177,00

Ata altın satış: 11.281,00