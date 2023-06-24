Dolar kuru 30 TL'yi geçer mi? Ekonomistlerden bayram sonrası için Türkiye piyasasına beklenmedik yorum

Türkiye'de merakla beklenen Haziran ayı TCMB PPK toplantısı sonrası masadan faiz artışı kararı çıkmıştı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek yıllar sonra tekrar yeni göreve soyunurken bu süreçte de bağımsız bir ekonomi politikası yürüteceklerini ve rasyonel ekonomiye dair de adımlar atacaklarını açıklamışlardı. 24 Haziran Cumartesi sabahında dolar kuru yüzde 1,44 oranında değer artışı yaşadı. Dün ufak çaplı bir geri çekilme yaşayan euro kuru güne yüzde 0,96 oranında yükselerek başlarken, sterlindeki değer artışı yüzde 1,68 oranında oldu…

Piyasalar %20 ve 40 aralığında bir faiz artışı beklerken gelen %15'lik artış sonrası ise dolar kurunda ki hareketlilikler devam etmeye başladı. Piyasalarda Şimşek etkileri devam ederken kademe kademe de ortodoks politikalara geri dönüleceği de resmen açıklanmıştı. Bu süreçte de gelen açıklamalarla beraber de dolar kurunun 30 lirayı geçip geçmeyeceği de büyük merak konusu oldu.

BAYRAMDAN SONRA DOLAR NE KADAR OLUR?

Türkiye'de dolar kurunda yaşanan yükselişlerden hemen sonra da uzman isimler yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. 16 gün sonra da kurun nasıl olacağı merak edilmeye başlandı.

Dolar kurunda da bu süreçte yaşanan hareketlerin ardı arkası kesilmezken her dakika da değişen dolar kuru bu süreçte yatırımcılar tarafından da yakın takibe alındığı ifade edilirken fiyatlarda ki yükseliş de yatırımcının yüzünü güldürdü.

Kar ettiklerini gören yatırımcılar doların yeni fiyatlanmasını ve hareketlerini de anlık olarak takip ediyor.

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30 lirayı aşacak!

Piyasa analistleri ve uzmanlar tarafından da 2023 yılı itibariyle yıl sonuna kadar dolar kurunun kaç liraya ulaşacağı tahminleri başladı. Bu yılı bu rakamlarda kapatması beklenen dolar kurunun da bugün itibariyle de 30 lirayı aşması gündemde şok etkisi yarattı. haber1965'e göre: 2023 yılında temmuz ayına kadar doların gerçek değerine ulaşması beklentiler arasında yer alıyor.

24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ DÖVİZ KURU

İşte 24 Haziran 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru güne yüzde 1,44 oranında değer artışı ile başladı ve alış fiyatı 25,2278 TL, satış fiyatı ise 25,2333 TL oldu.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro kuru 24 Haziran Cumartesi sabahında yüzde 0,96 oranında değer artışı yaşadı ve alış fiyatı 27,3921 TL, satış fiyatı ise 27,4755 TL oldu.

STERLİN BUGÜN NE KADAR?

Sterlin kuru sabah saatlerinde yüzde 1,68 oranında yükseldi ve alış fiyatı 31,9640 TL satış fiyatı ise 32,2483 TL oldu.

1 DOLAR = 25,23 TL

Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Haziran Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.557,79

Gram altın satış: 1.559,53

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.502,00

Çeyrek altın satış: 2.586,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.988,00

Yarım altın satış: 5.172,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.961,00

Tam altın satış: 10.296,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 10.368,00

Cumhuriyet altını satış: 10.524,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 10.226,00

Ata altın satış: 10.517,00