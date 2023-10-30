Dolar kuru 28 liraya dayanırken, elinde doları olanlar: Necmettin Batırel'den olay çıkış, jet cevap! Dikkat çeken açıklama

Dolar kuru 28 liraya dayandı! Dolardaki yükseliş yeni haftada da devam ediyor. Dolar/TL 28.25 ile yeni zirvesinde! Öte yandan altın, dolara yatırım yapan yatırımcılar dolardaki yükseliş yeni haftada da nasıl devam edecek merakla bekliyor. Diğer taraftan Pazar akşamı online olarak dolar kuru araştıranlar büyük bir sürpriz ile karşılaşırken piyasada ortalık ayağa kalktı. Dünyaca tanınmış arama motoru Google, dolar kurunu 24 TL olarak ekrana yansıttı. Dolar/TL 24,05 lira olduğu haberi üzerine yeni zirvesinde Merkez Bankası'nın faiz konusunda nasıl bir adım atacağı tartışma konusu oldu. Ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Ekonomist Necmettin Batırel, "Uğrunda ölürüm ya!" diyerek Türkiye ekonomisine ilişkin yeni öngörülerde bulundu.

İşte Necmettin Batırel'in yayımladığı o yazısı:

İsrail dünyanın gözü önünde Gazze’yi yok ediyor. Binlerce çocuk, kadın ve sivil ABD ve Avrupa’nın desteğiyle resmen kıyıma uğruyor. Fosfor bombası atıyor, açıkça savaş suçu işliyor... Şimdi başlatacağı kara harekâtında kimyasal silah kullanarak bölgedeki tüm Filistinlileri yok etmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Yeşilköy Havalimanı Millet Bahçesinde yapacağı tarihî konuşmada akan kanı durdurmak için Türk milletinin sesini haykıracak. Masumlar ölmesin, zulüm dursun, diyecek. İslam ülkelerine birlik, Birleşmiş Milletlere ateşkes çağrısı yapacak. İnsani çözüm isteyecek. Sabiler günahsız yavrular ölmesin diyecek. Sonuç alacak mı?

Karıncaya sormuşlar "Ne yapıyorsun?" "Dağı deliyorum”. Gülmüşler, “Bunu başaramazsın!” “Olsun, ama hiç olmazsa uğrunda ölürüm ya” demiş...

Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 500 baz puan artırarak %30’dan %35’e çıkardı. Böylece 2003 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Önceden satın alındığı için karara döviz piyasası tepki vermedi, Borsa İstanbul güçlü yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası cesur kararıyla jeopolitik sınavı başarıyla geçti. Metinde en büyük değişiklik Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik “ilave adımlar” atılacağının açıklanması oldu... İlk adım atıldı. Reel sektöre 25 milyar lirası Hazine garantili, 30 milyar liralık kredi imkânı getirildi. Bankalarca kullandırılan krediler için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesis edilmesi uygulaması ile fatura karşılığı kredi uygulaması sona erdirildi. Daha önce ihracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarılmıştı. Yeni kararla hiçbir kredi tutarında fatura şartı aranmayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıl sonu faiz beklentisi %40 olarak kaldı. Önümüzdeki iki ay daha küçük adımlar atılacak. 2023 yıl sonu için dolar kuru tahmini 30,00 TL, 2024 sonu için 43,00 TL. Enflasyon tahmini 2023 sonu için %67, 2024 sonu için %38 düzeyinde oluştu. Yabancı yatırımcılar faiz kararını enflasyonla mücadelede kararlılık işareti olarak yorumladı.

Bankalarda kur korumalı mevduat hacmi geçen hafta 85,5 milyar TL ile rekor düşüş kaydetti. 3 haftalık azalış 232 milyar TL oldu. Bu şekilde KKM hacmi 3 trilyon 70 milyar liraya geriledi. Merkez Bankasının döviz rezervleri 1 haftada 1,6 milyar dolarlık artışla, 126 milyar 125 milyon dolara yükselerek 7 ayın zirvesine çıktı.

O rakamları görebilir!

Dolar güne 28,16, avro 29,75 TL de... Faiz artışına rağmen TL’deki kazanımların artmaması, ihracatçıyı destekleme amacı taşıyor. Altın fiyatları, İsrail-Hamas çatışmasında ABD'nin Orta Doğu'ya füze konuşlandırdığı hakkındaki haberin endişeleri alevlendirmesinin ardından 1990 dolara dayandı. Siz bu satırları okurken 2 bin dolar direncini de aşmış olabilir… Altının yukarıda tutunmasına, İsrail’in kara harekâtına hazırlık yapması etkili oluyor. Ons 2075 dolardaki tarihî zirveyi test edebilir.

Öte yandan Pazar akşamı online olarak dolar kuru araştıranlar büyük bir sürprizle karşılaştı! Tanınmış arama motoru Google, dolar kurunu 24 TL olarak ekrana yansıttı. Doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler gözlerine inanamadı.

Geçtiğimiz perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35’e çıkarmış ve gözler Dolar/TL kuruna çevrilmişti. Ancak son 3 gündür dolar, 28 TL civarında işlem görüyor ve haftayı 28 TL’nin üzerinde tamamladı.

Popüler arama motoru Google, kullanıcılara dolar kurunun 24 TL’ye kadar gerilediğini gösteren bir grafik sunuyor, ancak bu saatlerde piyasa işlemlere kapalı olduğu için gerçek bir fiyatlandırma mümkün değil. Bu nedenle verinin sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülüyor. Şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

Diğer uzmanlara göre ise: 1.850 liraya ulaşan 24 ayar külçenin kısa vadede 1.950 lirayı aşabileceğini tahmin ediyorum. Altın alan kazanacak.

Çarşamba günü Fed kararı bekleniyor!

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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