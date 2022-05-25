Dolar kuru 20 Aralık'taki gibi bir anda çakılır mı? Ekonomist Hatice Kolçak dikkat diyerek bombayı patlattı

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan küresel ticaret savaşlarının ardından başlayan pandemi, yatırımcıları, güvenli liman olan altına yönlendirmiş ve altın, son yılların en çok kazandıran yatırım aracı olmuştu. 2022'ye ise pandeminin bitmesiyle daha yatay bir seyirle başlayan altın, küresel ekonomideki sorunların devam etmesi nedeniyle tekrar yükselişe geçti. Dün gram 966 lirayı, ons altın (31.1 gram) da 1.868 doları gördü. Uzmanlar, yıl sonunda gramda 1200 liranın görülebileceğini söyledi.

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede önemli tahminlerde bulundu.

Hatice Kolçak, gram altının yıl sonunda 1200 lira olacağını yineledi.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Yatırımcıların da dünyada kafası karışmış durumda. ABD’nin Güney Kore ziyareti, Kuzey Kore’nin hamleleri, Çin’in tehdidi ve Ukrayna ile Rusya gerilimi var. Alım satım için çok dikkatli olmak gerekiyor. Gram altın hedefe çok yaklaştı. Ben bu sene 1200 lira bekliyorum. Dolar/TL yukarı yönlü sinyal erdiği için yaz ayları 1000 liraları göreceğiz. Hatta 1200 liranın üzeri bile sene sonunda görülebilir. Dolarda bir tedirginlik var. Aralık ayındaki benzer bir durum yaşanır mı diye soru işaretleri var. 18,50'lerden 10'lu seviyelere gelmişti. Enflasyona endeksli tahvilin söylemleri bile yetti. Doları bir parça aşağı itti. Sürpriz bir şey çıkar mı bilinmez. Çıkarsa dolarda düşüş görebiliriz. Ama Aralık'taki gibi sert düşüş olmaz. Bir çözüm olabilir. Böyle bir ihtimal var" dedi.