Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 15 Mart döviz kurları

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar güncel döviz kurlarını sıklıkla takip ediyorlar. Günlük yaşamda ekonomi kategorisinde en çok sorulan sorulardan biri de bugün Dolar kaç TL? sorusudur. Peki Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar? İşte 15 Mart 2021 güncel döviz kurları…