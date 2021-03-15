Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 15 Mart döviz kurları
Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar güncel döviz kurlarını sıklıkla takip ediyorlar. Günlük yaşamda ekonomi kategorisinde en çok sorulan sorulardan biri de bugün Dolar kaç TL? sorusudur. Peki Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar? İşte 15 Mart 2021 güncel döviz kurları…
Döviz kurları ve özellikle dolar fiyatı en çok araştırılan konulardan bir tanesidir. Yatırımcılar gündemlerinden dolar fiyatını ve diğer döviz kurlarını düşürmüyorlar. Haftanın ilk işlem gününde Dolar 7,50 TL’nin üzerinde seyrediyor. Peki Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar?
Güncel döviz kurları
Dolar ne kadar?
ALIŞ: 7,5702 TL
SATIŞ: 7,5858 TL
Euro ne kadar?
ALIŞ: 9,0595 TL
SATIŞ: 9,0863 TL
Sterlin ne kadar?
ALIŞ: 10,5247 TL
SATIŞ: 10,5678 TL
Suudi riyali ne kadar?
ALIŞ: 2,0150 TL
SATIŞ: 2,0216 TL