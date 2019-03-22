Dolar kaç TL dolar? Dolar kuru canlı 22 Mart Cuma dolar son durum

Haftanın son gününde dolar güne nasıl başladı? Dolar ne kadar? Dolar düştü mü, yükseldi mi? Serbest piyasada dolar ve euro son durum fiyatları ne? Soruları yatırımcılar tarafından merak edilmekte. Dolar - euro kaç TL? 21 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,46 seviyesinden alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40'lara kadar inen ancak daha sonra yeniden yukarı çıkan dolar/TL 5,46 civarında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL Türkiye-ABD ilişkilerini yakından takip ediyor. Euro/TL 6,22 civarında işlem görüyor.

Dolar/TL, çarşamba gecesi Fed'in politika faizini en az bu yıl boyunca yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında bırakacağı sinyalini vermesiyle gelişen ülke paraları değer kazanmıştı.Dolar kuru karar öncesi 5.48 üzerindeki seviyelerden 5.40'a kadar inmesine rağmen dün yeniden yükselişe geçti. Türk lirası perşembe günü yüzde 0.7 değer kaybederken yarım ila 1 puan arasında değer kazanan diğer gelişen ülkelerden negatif ayrıştı. TL'nin düşüşünde içeride dolara olan talep ve ABD - Türkiye ilişkilerine yönelik kaygılar öne çıkıyor.

ABD'li yetkililer dün S-400 konusunda Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesi hazırlıklarının askıya alınabileceğini belirtmişti.ABD'nin uluslararası güvenlik ilişkilerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Katie Wheelbarger ise "S-400 bir bilgisayar. F-35 bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşmanınızın bilgisayarına bağlamazsınız ve en basit şekilde bunu yapmış olacağız" dedi. 22 Mart günü dolar 5.4650, euro 6.22 ve sterlin ise 7.1820 ile başladı. Analistteki kurdaki sınırlı harekette ve düşüşün kalıcı olamamasında yurtiçi yerleşiklerin güçlü talebini de öne çıkarıyor. TL'deki her değer kazancını döviz alım fırsatı olarak görüldüğünü belirten analistler, Fed'in yarattığı iyimserliğin son bulduğunu ve TL faizlerinin dövize yönelimi azaltmadığını vurguluyor.Öte yandan uzun vadede seçim sonrası bu eğilimin terse dönmesi durumunda TL'de değer kazancı için ciddi bir alan açılabileceği belirtiyor.

MB dolar beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Mart ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Mart ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,96 iken, bu anket döneminde yüzde 0,94 oldu.Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,47 ve yüzde 1,54 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,11 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Mart ayı beklenti anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 74 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Yıllık enflasyon beklentileri Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,47 iken, bu anket döneminde yüzde 15,24 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,10 ve yüzde 11,80 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri 2019 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,4 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 21,7 olasılıkla ise yüzde 15,00 -15,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 18,8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 13,00 -13,99 aralığında, yüzde 20,3'ünün beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 23,4'ünün beklentilerinin ise yüzde 15,00 -15,99 aralığında olduğu gözlendi.24 ay sonrası enflasyon beklentileri 2019 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,5 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 18,1 olasılıkla yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 15,4 olasılıkla ise yüzde 12,00 -12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 16,7'sinin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 25,0'inin beklentilerinin ise yüzde 12,00 - 12,99 aralığında olduğu gözlendi.