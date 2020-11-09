Dolar kaç para? Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü?

ABD’deki seçim sonuçlarının belli olması, Murat Uysal’ın Merkez Bankası Başkanlığından alınıp yerine Naci Ağbal'ın getirilmesi ekonomideki havaya değiştirdi. 9 Kasım Pazartesi günü doların ne kadar olacağı merak ediliyordu. Birçok insan anlık dolar kuru ve güncel dolar kuru konularını araştırıyor. Peki Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü? İşte 9 Kasım Pazartesi dolarda son durum?