Dolar kaç para? Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü?
ABD’deki seçim sonuçlarının belli olması, Murat Uysal’ın Merkez Bankası Başkanlığından alınıp yerine Naci Ağbal'ın getirilmesi ekonomideki havaya değiştirdi. 9 Kasım Pazartesi günü doların ne kadar olacağı merak ediliyordu. Birçok insan anlık dolar kuru ve güncel dolar kuru konularını araştırıyor. Peki Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar düştü? İşte 9 Kasım Pazartesi dolarda son durum?
Merkez Bankası'ndaki görev devişimi piyasaların ateşini sündürdü. Geçen haftayı 8,5153 seviyesinden kapatan Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk iş günü 9 Kasım 2020 sabahına 8.35 lira bandında başladı. Dolar/TL, spot piyasada 8.3537 lira alış fiyatı, 8.3608 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Döviz kuru içinde yer alan Euro fiyatı geçtiğimiz günler 10 TL'nin üzerine çıkarak herkesi şaşırtırken yeni haftaya 9, 96 TL alış 9,98 TL satış fiyatı ile güne başladı. Sterlin ise yeni haftaya 11,03 TL alış 11,07 TL satış fiyatında olduğu görüldü.