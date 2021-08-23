Dolar ile ilgili çok ama çok konuşulacak tahmin geldi: Sapıtacak

Kendi youtube kanalında teknik analizler yapan Kıdemli Analist, yatırım tavsiyesi yapmadan dolar kuru için öyle bir yorum yaptı ki, herkes şok oldu. Analist, “dolar sapıtacak” dedi. İşte o sözler...

Dolar TL’de psikolojik sınıra dayandıklarını söyleyen Kıdemli Analist, pazartesi günü için “sapıtma” uyarısında bulundu. İlk kez böyle keskin bir yorum yapan teknik analiz uzmanı, haftalık sat sinyallerinin çok güçlendiğini, yükseliş ihtimalinin azaldığını, aşağı yönlü geri çekilmenin devamının beklendiğini söyledi. Türk lirası adına pozitif görüntünün sürdüğünü anlattı ve tarihi tespitlerine devam etti.

Dolar yükselir mi, düşer mi sorusuna yanıt veren Kıdemli Analist, dolar borcu olanlar olduğunu, döviz yatırımı yapanların beklentisinin olduğunu söyleyerek, “8.65 üstü işlemleri görmezsek, bu alımlar çöp olabilir. 8.50’in üstündeki kapanışlar da önemli direnç seviyesidir” diye konuştu.

Dövizin bu seviyelerinin bir avantaj olacağını söyleyen Kıdemli Analist, düşüşleri alım fırsatı olarak görenler olduğunu söyledi ve pazartesi gününe dikkat duyurusunu şu sözlerle yaptı.

Dolar kuruyla ilgili analizlerini sürdüren Kıdemli Analist, “Bakıyorsunuz ekonomi sınıfındaki adamlar ve televizyon ekranlarında belirli kanallara çıkanlar o kadar net konuşuyorlar ki ama haftalık kapanışı görünce de dolar kuru baskılanıyor. Merkez Bankası döviz rezervlerini artırmak için kuru hal seviyelerde tutuyor. Buradan döviz topluyor diye bir sürü söylemler olabilir. Merkez Bankası yeri gelir dövizi harcar yeri gelir dövizini toplar yani bu olacak yani sonuçta bu bir bahane değil. Pazartesi günü kurda sapıtma olacak” dedi ve hafta başı için herkesi uyardı.