Dolar için ezber bozan formulü açıkladı: Bu yapılırsa dolar 1 liraya geriler
Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, son günlerde artış gösteren dolar kurunun nasıl düşeceğine dair ezber bozan bir çıkışta bulundu.
Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü makalesinde dövizin nasıl düşeceğine dair dikkat çeken bir yazıya yer verdi.
Şebnem Bursalı'nın, "Döviz işte böyle düşer" başlıklı makalesi şöyle:
Doğu Akdeniz'den çekiliyoruz açıklaması yaparsak; Dolar 9.50 TL...
Libya'dan çekiliyoruz dersek; Dolar 9 TL...
Katar'dan ve Afrika'dan çekiliyoruz desek; Dolar 8.75 TL...
Karadeniz'de doğalgaz aramasını durduruyoruz açıklamasını yaparsak; Dolar 8.50 TL...
Suriye'den çekiliyoruz dersek; Dolar 8.25 TL...
BM ve NATO kararlarını ne diyorlarsa uygulayacağız dersek; Dolar 8 TL...
Ülke içindeki ve sınır ötesindeki tüm terör operasyonlarını durduruyoruz dersek; Dolar 7.75 TL...
Hapisteki FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü üyelerini tahliye ediyoruz dersek; Dolar 7.50 TL...
Savunma sanayiindeki tüm projeleri durduruyoruz, üstüne S-400'leri iade ediyoruz dersek; Dolar 7.25 TL...
KHK ile görevden alınanları tekrar eski görevlerine iade ediyoruz dersek; Dolar 7 TL...
Vesayet sistemine geri dönüyoruz dersek; Dolar 6 TL...
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme geri dönüyoruz dersek; Dolar 5.75 TL...
IMF ile yeniden anlaşma dönemine başlıyoruz ve Merkez Bankası'ndaki dolar rezervine direk emir verme yetkisini onlara veriyoruz, döviz rezervini de IMF kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 5.50 TL...
Kıbrıs'taki tüm haklarımızdan vazgeçiyoruz dersek; Dolar 5.25 TL...
Tüm yerli projeleri durduruyoruz ve herşeyi ABD ve Batılı ülkelerden temin dönemine geçiyoruz dersek; Dolar 5 TL...
TSK'yı tekrar FETÖ ve NATO'nun kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 4.75 TL...
Devam ediyoruz doları düşürme formülüne...
MİT içindeki tüm Anadolu evlatların tasfiye ediyor ve yine uluslararası lobilerin kontrolüne veriyoruz ve operasyon yapma dönemini tamamen durduruyoruz dersek; Dolar 4.50 TL...
Petrol ve doğalgaz arama gemilerini uluslararası enerji lobilerinin kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 4 TL...
Cumhur İttifakı'nı lağvediyoruz, erken seçime gidiyor ve biz iki parti (AK Parti ve MHP) seçime girmiyoruz dersek; Dolar 3 TL...
Seçimi Millet İttifakı'nın kazanmasını sağlıyor ve HDP'ye 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 4 bakanlık veriyoruz dersek; Dolar 2.50 TL...
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş tahliye ediliyor dersek; Dolar 2 TL...
Terör saldırılarına karşın güvenlik güçlerimizin operasyon yapmalarını yasaklıyoruz dersek; Dolar 1.75 TL...
Batılı ülkeler ve ABD ile her temasımızda "Siz nasıl isterseniz" diyeceğimizin sözünü verirsek; Dolar 1.25 TL...
Ve son...
Komşu ülkelerle tüm ilişkilerimizin kesileceğini ve sadece Batı ve ABD'nin işaret ettiği ülkelerle ilişki kuracağımızı söylersek; Dolar 1 TL...
İşte size dolar, döviz nasıl düşer formülü!
Peki ama burada sorulması gereken asıl soru şu; Formülü uyguladık, döviz düştü. Mutlu muyuz? Benim cevabım çok açık ve net; Hayır! Eminim sizler de, milyonlar da aynı cevabı hem de yüksek sesle veriyorsunuz.
Birkaç gündür pek çok WhatsApp mesaj gruplarında paylaşılan bu kinayeli mesaja başka bir cevap veren varsa; Bu ülkeyi terkedip defolup gitsin...
Kaynak: sabah.com.tr