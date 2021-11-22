  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar için ezber bozan formulü açıkladı: Bu yapılırsa dolar 1 liraya geriler
Ekonomi

Dolar için ezber bozan formulü açıkladı: Bu yapılırsa dolar 1 liraya geriler

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, son günlerde artış gösteren dolar kurunun nasıl düşeceğine dair ezber bozan bir çıkışta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 08:42:00 -
Dolar için ezber bozan formulü açıkladı: Bu yapılırsa dolar 1 liraya geriler

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü makalesinde dövizin nasıl düşeceğine dair dikkat çeken bir yazıya yer verdi.

Şebnem Bursalı'nın, "Döviz işte böyle düşer" başlıklı makalesi şöyle:

Doğu Akdeniz'den çekiliyoruz açıklaması yaparsak; Dolar 9.50 TL...

Libya'dan çekiliyoruz dersek; Dolar 9 TL...

Katar'dan ve Afrika'dan çekiliyoruz desek; Dolar 8.75 TL...

Karadeniz'de doğalgaz aramasını durduruyoruz açıklamasını yaparsak; Dolar 8.50 TL...

Suriye'den çekiliyoruz dersek; Dolar 8.25 TL...

BM ve NATO kararlarını ne diyorlarsa uygulayacağız dersek; Dolar 8 TL...

Ülke içindeki ve sınır ötesindeki tüm terör operasyonlarını durduruyoruz dersek; Dolar 7.75 TL...

Hapisteki FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü üyelerini tahliye ediyoruz dersek; Dolar 7.50 TL...

Savunma sanayiindeki tüm projeleri durduruyoruz, üstüne S-400'leri iade ediyoruz dersek; Dolar 7.25 TL...

KHK ile görevden alınanları tekrar eski görevlerine iade ediyoruz dersek; Dolar 7 TL...

Vesayet sistemine geri dönüyoruz dersek; Dolar 6 TL...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme geri dönüyoruz dersek; Dolar 5.75 TL...

IMF ile yeniden anlaşma dönemine başlıyoruz ve Merkez Bankası'ndaki dolar rezervine direk emir verme yetkisini onlara veriyoruz, döviz rezervini de IMF kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 5.50 TL...

Kıbrıs'taki tüm haklarımızdan vazgeçiyoruz dersek; Dolar 5.25 TL...

Tüm yerli projeleri durduruyoruz ve herşeyi ABD ve Batılı ülkelerden temin dönemine geçiyoruz dersek; Dolar 5 TL...

TSK'yı tekrar FETÖ ve NATO'nun kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 4.75 TL...

Devam ediyoruz doları düşürme formülüne...

MİT içindeki tüm Anadolu evlatların tasfiye ediyor ve yine uluslararası lobilerin kontrolüne veriyoruz ve operasyon yapma dönemini tamamen durduruyoruz dersek; Dolar 4.50 TL...

Petrol ve doğalgaz arama gemilerini uluslararası enerji lobilerinin kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 4 TL...

Cumhur İttifakı'nı lağvediyoruz, erken seçime gidiyor ve biz iki parti (AK Parti ve MHP) seçime girmiyoruz dersek; Dolar 3 TL...

Seçimi Millet İttifakı'nın kazanmasını sağlıyor ve HDP'ye 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 4 bakanlık veriyoruz dersek; Dolar 2.50 TL...

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş tahliye ediliyor dersek; Dolar 2 TL...

Terör saldırılarına karşın güvenlik güçlerimizin operasyon yapmalarını yasaklıyoruz dersek; Dolar 1.75 TL...

Batılı ülkeler ve ABD ile her temasımızda "Siz nasıl isterseniz" diyeceğimizin sözünü verirsek; Dolar 1.25 TL...
Ve son...

Komşu ülkelerle tüm ilişkilerimizin kesileceğini ve sadece Batı ve ABD'nin işaret ettiği ülkelerle ilişki kuracağımızı söylersek; Dolar 1 TL...

İşte size dolar, döviz nasıl düşer formülü!

Peki ama burada sorulması gereken asıl soru şu; Formülü uyguladık, döviz düştü. Mutlu muyuz? Benim cevabım çok açık ve net; Hayır! Eminim sizler de, milyonlar da aynı cevabı hem de yüksek sesle veriyorsunuz.

Birkaç gündür pek çok WhatsApp mesaj gruplarında paylaşılan bu kinayeli mesaja başka bir cevap veren varsa; Bu ülkeyi terkedip defolup gitsin...

Kaynak: sabah.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O anketçi bakın şimdi kimlerle çalışıyor! Osman Diyadin’den Melih Gökçek ve Kadir Topbaş iddiası
Siyaset

O anketçi bakın şimdi kimlerle çalışıyor! Osman Diyadin’den Melih Gökçek ve Kadir Topbaş iddiası

Katıldığı bir televizyon programında anket şirketlerine güven olmayacağına dikkat çeken gazeteci yazar Osman Diyadin, AK Parti ile çalıştığı..
Dünyayı en çok kirleten ülkeler belli oldu
Gündem

Dünyayı en çok kirleten ülkeler belli oldu

Dünyada endüstri devriminden bu yana, çoğunlukla insan kaynaklı faaliyetlerden ötürü, atmosfere en az 2 bin 500 milyar ton karbondioksit sal..
Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil onlarca ili uyardı! 24 ile kar geliyor
Gündem

Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil onlarca ili uyardı! 24 ile kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22-26 Kasım hava raporuna göre, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu onlarca ile sağanak yağ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay