Dolar hareketlendi. Yeniden 33 liranın üzerinde işlem görülüyor. 25 Temmuz Perşembe günü dolar, euro ve Sterlin kaç lira oldu?

Dolar, euro ve Sterlin'de son fiyatlar araştırılıyor. Dolar ve euro hareketlendi.

Son 3 gündür 33 TL'nin altında işlem gören dolar 25 Temmuz Perşembe gününe 33,0092 TL'den başladı.

İstanbul serbest piyasada 33,0184 liradan alınan dolar, 33,0605 liradan satılıyor. 35,8114 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,8889 lira olarak belirlendi. 42,5820 liradan alınan Sterlin ise 42,7117 liradan satılıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,8450 lira, euronun satış fiyatı ise 35,6790 lira olmuştu.

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Merkez Bankası geçtiğimiz salı günü politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmış ve "şahin" duruşunu korumaya devam etmişti. TCMB PPK'dan yapılan açıklamada "Enflasyon hedeflere yakınsayana kadar sıkı para politikası sürdürülecektir." açıklamasında bulundu.

Öte yandan artan rezervler ve ters dolarizasyon ile TCMB diğer ülkelerle yapılan swap anlaşmalarını sonlandırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılında Saudi Fund for Development (SFD) ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemini karşılıklı mutabakat ile sonlandırdı. Reuters'in konuştuğu bankacılar, Suudi Arabistan'a 5 milyar dolarlık swap geri ödemesinin salı günü yapıldı.

TCMB'nin kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz." dedi.