"Dolar haftaya düşüşe geçebilir"

Dış basında bu hafta ABD ekonomisine dair olumsuz veriler gündeme geldi. Başta ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs olmak üzere birçok kurumun ABD ekonomisine ilişkin analizleri, dolar kurunun diğer para birimleri karşısında gevşek bir görünüm izleyeceğini ortaya koyuyor.

Amerikan Merkez Bankasının (FED) 19 Aralık'taki toplantısı öncesinde uluslararası piyasaların ABD ekonomisine ilişkin olumsuz sinyaller aldığı değerlendirilirken, 19 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek toplantı, kritik önem taşıyor.

Analistlere göre; FED'in 19 Aralık'ta faiz artırımına gideceği ihtimali yüksek. Fakat ABD Merkez Bankasının (FED) sonraki süreçte faiz artırımları uygulamayacağı ve bu durumun orta vadeli bir düşüşün başlangıcı olabileceği savunuluyor. Düşüşün ilk izleri, dolar kurunun diğer ulusal para birimleri karşısında görülebilir.

Goldman Sachs'ın baş strateji analisti Zach Pandl, Bloomberg'e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pandl, "FED yetkililerinin yorumları, Amerikan para biriminin düşündüğümüzden daha önce ucuzlamaya başlayacağı konusundaki inancımızı artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ekonomisinde resesyon riski

Türkiye'de geçtiğimiz aylardan bu yana gündeme gelen ekonomik bir terim olarak kullanılan "resesyon", durağanlaşma anlamı taşıyor. Goldman başta olmak üzere Morgan Stanley, Bank of America, Сiti ve diğer büyük bankalar, ABD ekonomisinin ciddi bir resesyon riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda görüş birliği içerisinde.

Hem doların hem de ABD ekonomisinin zayıflayacağını öngören ekonomistlere göre; borsadaki volatilite artışı, ticaret savaşları ve devlet tahvillerinin getiri eğrisindeki düzelme vb. izlenimler, ekonomik büyümenin yavaşlayacağına işaret ediyor.

Rus analistlerin de değindiği bir başlık olarak ABD ekonomisinde beklenen durağanlaşmanın uzun vadede gerçekleşeceği öngörülüyor. Analistler, bunun gerçekleşmesi için tüm koşulların hazır olduğu ve koşullar içerisinde en kritik olanın FED'in gevşek para politikasına yönelik mesajları olduğunu savunuyor.

Gelecek yıl için uzmanların yalnızca %20'lik bir kısmının ABD ekonomisinde resesyon beklediği görülürken, 2020'de bu durgunluğa kesin gözüyle bakılıyor.