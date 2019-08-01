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Dolar güne hareketli başladı!

Dolar/TL, dün aylar sonra ilk kez kırdığı 200 günlük hareketli ortalamanın altında, 5.56 seviyesinde başlayıp 5.51'e kadar inmişti. Euro ve sterlin ise sırasıyla 6.20 ve 6.75 altından el değiştirdi. Fed'in faizleri beklendiği üzere 25 baz puan indirmesi ve Powell'ın açıklamalarından sonra dolar/TL 5.52'den 5.60 üzerine çıktı. 1 Ağustos sabahı itibari ile ise dolar kuru 5,5741 TL’den işlem görmeye başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 07:24
Dolar güne hareketli başladı!

Dolar/TL hafta başından itibaren girdiği düşüş trendinde dün son 4 ayın en düşük seviyesini görerek 5.55'lere indi ve 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Dolar kuru en son 31 Mart yerel seçimleri öncesi bu 5.50 altını görmüştü ve sonrasında seçim belirsizliği nedeniyle Mayıs ayına dek yükselerek 6.20'yi aşmıştı.

Fed'in faizleri beklendiği üzere 25 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 5.52'den 5.60 üzerine çıktı. Altın fiyatı düştü. ABD borsaları değer kaybetti. Piyasalardaki harekette indirimin sigorta mahiyetinde olmasının açıklanması ve bir faiz indirim döngüsüne yönelik net mesaj gelmemesi öne çıkıyor. Powell, ekonominin oldukça dengeli olduğunu söyledi.

1 Ağustos sabahı itibari ile dolar kuru 5,5741 TL’den işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 07:23
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