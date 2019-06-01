Dolar gevşedi BİST yükseldi
Yükselen TL/Dolar paritesi son iki günde gevşeyerek 5.80 seviyesine kadar inerken, Borsa İstanbul’da ise hafta boyunca düzelme hareketleri dikkat çekti.01 Haziran 2019 Cumartesi 12:14
Hafta başında 6.08’e kadar yükselen TL/Dolar paritesi son iki günde gevşeyerek 5.80 seviyesine kadar indi. Yatırım enstrümanları arasında uzun süredir aşağı yönlü seyreden Borsa İstanbul’da ise hafta boyunca düzelme hareketleri dikkat çekti. BİST 100 endeksi haftayı 90.589,73 puandan kapattı. Altın ise yatay seyriyle umut olmaya devam etti.
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