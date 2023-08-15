Dolar fırlayıp gidince Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber geldi

Rus para birimi rublenin dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

İşlerin beklendiği gibi gitmediği Rusya turizm pazarında, talebi daha da düşürebilecek bir gelişme yaşanıyor. Rusya’nın para birimi ruble, euro ve dolar karşısında ciddi oranda değer kaybediyor.

Son olarak 100 rubleyi aşan dolar ve 110 rubleyi aşan euro, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlattığı 2022 yılının şubat ayından sonraki en yüksek seviyeye yükseldi.

Rusya’nın 20 Şubat’ta başlattığı askeri operasyon sonrası 8 Mart’ta 133 rubleye kadar yükselen dolar, 23 Haziran’da 53 ruble ile savaş öncesindeki seviyenin bile altına düşmüştü. Ancak 2022 yılının Kasım ayından itibaren yeniden düşüşe geçen ruble, o tarihten bu yana dolar ve euro karşısında istikrarlı bir şekilde değer kaybediyor. Gelinen noktada 1 dolar 100,8 ruble ile Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ki en düşük ikinci seviyeye gerilemiş oldu.

Turizm uzmanları, Rus para birimindeki değer kaybının tatil talebini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çiziyor.

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