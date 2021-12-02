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Ekonomi Dolar, euro ve altında yükseliş! İşte son rakamlar
Ekonomi

Dolar, euro ve altında yükseliş! İşte son rakamlar

Yatırımcılar ve vatandaşlar dalgalanmalar yaşayan doları yakından takip ediyor. Hafta başından beri yükselişini sürdüren dolar 13, euro ise 15 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:37:00 - 2021-12-02 09:38:45
Dolar, euro ve altında yükseliş! İşte son rakamlar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden istifa ederek yerine yardımcısı Nureddin Nebati'nin atandığı haberinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası gözler döviz kurlarına çevrilmişti.

Dün Merkez Bankası'nın doğrudan müdahalesiyle 12,40'lara kadar gerileyen döviz kurları, tekrar yükselişe geçmiş durumda.

Saat 09:25 itibariyle dolar 13, euro ise 15 TL'nin üzerinde seyrediyor.

2 Aralık 2021 döviz kurları

Dolar: 13,47

Euro:15,29

Gram altın: 770

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