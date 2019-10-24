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Dolar, euro son dakika artış oldu mu? Dolar düşecek mi? Dolar, euro, altın fiyatları

Dolar kuru son durum merak ediliyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması ve Merkez Bankası'nın bugün faiz açıklamasıyla beraber dolardaki güncel durum araştırılıyor. Dolar, euro da son dakika artış oldu mu? Dolar düşecek mi? İşte Dolar, euro, altın fiyatları

24 Ekim 2019 Perşembe 20:03
Dolar, euro son dakika artış oldu mu? Dolar düşecek mi? Dolar, euro, altın fiyatları

Dolar kuru son durum merak ediliyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması ve Merkez Bankası'nın bugün faiz açıklamasıyla beraber dolardaki güncel durum araştırılıyor. Dolar, euro da son dakika artış oldu mu? Dolar düşecek mi? İşte Dolar, euro, altın fiyatları

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye getirilen yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından sabah saatlerinde 5,7515 seviyesinden alıcı buldu. Peki dolarda son durum ne? Dolar düşecek mi?

Dolar ne kadar?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi. Merkez Bankası politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,72 ve 5,65 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye getirilen yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından 5,73'ün altına gerilerken, saat 10.00 itibarıyla 5,7515 seviyesinden alıcı buluyor.

ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığı'na talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etti. ABD Hazine Bakanlığı da, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

Trump'ın, dün akşam, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından 5,7253'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 5,7348'den tamamlandı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 5,7515'ten alıcı buluyor.

İstanbul'da dolar, avro alış-satış fiyatları güncel olarak, saat 20.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7620 5,7780
Avro 6,3920 6,4120

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:03
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