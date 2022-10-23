  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı
Ekonomi

Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, çok yakında Türkiye'ye KKTC üzerinden oluk oluk para akacağını söyledi. Özdil ayrıca yetkililere önemli bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 14:51:00 -
Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı

Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olan araştırmacı yazar Haluk Özdil, Türkiye'ye çok yakında yüksek oranda döviz girişi olacağını belirtti.

Haluk Özdil, Rusya'nın KKTC'ye uçuş seferlerine başlamasının büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Özdil yaptığı açıklamada, "Rusya Kıbrıs’a uçak seferleri yapmaya başladı. Oligarklar oraya gidecek. Mir kart diye bir şey var. Visa Kart’a alternatif bir kart bu. KKTC bağımsız. Serbest bir şekilde hareket ediyor. Mir Kart Kıbrıs’ta yer alan bankalarda kullanılacak. Oligarkların dehşet paraları oraya akacak. Oradan da Türkiye’ye akacak. Bakın KKTC’ye konsolosluk açacaklar. Bu KKTC’yi tanıyacakları anlamına geliyor. Putin, Çin’den bile istediği desteği alamıyor. Türkiye’ye çok yakın duruyor. Şu etapta Türkiye ile yakın durmak durumundalar. Türkiye’ye çok yakın zamanda oluk oluk paralar akacak. Ruslar çok yüksek fiyatlı evler alacaklar. Türkiye’de Suriyelilerden çok Ruslar var. Ülkeler birilerine toprak satarken dikkat etsinler. Özellikle Türk yetkilileri buna dikkat etmeli. Ev satmakta sorun yok ama toprak ve arazi sıkıntılı bir durum. Türkiye’de İsrailliler toprak topluyor. Dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.

Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli
Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli

Gündem

Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli

Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli
Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli

Gündem

Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli

Altının düşeceğini aylar önceden bilen Haluk Özdil ısrarla uyardı: Alın demiyorum, elinde altını olanlar bunu yapsın
Altının düşeceğini aylar önceden bilen Haluk Özdil ısrarla uyardı: Alın demiyorum, elinde altını olanlar bunu yapsın

Ekonomi

Altının düşeceğini aylar önceden bilen Haluk Özdil ısrarla uyardı: Alın demiyorum, elinde altını olanlar bunu yapsın

Altının düşeceğini aylar önceden bilen Haluk Özdil ısrarla uyardı: Alın demiyorum, elinde altını olanlar bunu yapsın
Altının düşeceğini aylar önceden bilen Haluk Özdil ısrarla uyardı: Alın demiyorum, elinde altını olanlar bunu yapsın

Ekonomi

Altının düşeceğini aylar önceden bilen Haluk Özdil ısrarla uyardı: Alın demiyorum, elinde altını olanlar bunu yapsın

Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Türkiye'deki bankalar hedefte! Saldıracaklar
Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Türkiye'deki bankalar hedefte! Saldıracaklar

Ekonomi

Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Türkiye'deki bankalar hedefte! Saldıracaklar

Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Türkiye'deki bankalar hedefte! Saldıracaklar
Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Türkiye'deki bankalar hedefte! Saldıracaklar

Ekonomi

Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Türkiye'deki bankalar hedefte! Saldıracaklar

{relation id:1683472 slug:'altin-ve-dolar-tahminlerinde-asla-yanilmayan-haluk-ozdilden-dolar-icin-60-lira-aciklamasi'}

{relation id:1671986 slug:'haluk-ozdilden-dehsete-dusuren-iddia-ekim-ayinda-ilan-edilecek-turkiye-dikkat-etmeli'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23