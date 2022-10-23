Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı

Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olan araştırmacı yazar Haluk Özdil, Türkiye'ye çok yakında yüksek oranda döviz girişi olacağını belirtti.

Haluk Özdil, Rusya'nın KKTC'ye uçuş seferlerine başlamasının büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Özdil yaptığı açıklamada, "Rusya Kıbrıs’a uçak seferleri yapmaya başladı. Oligarklar oraya gidecek. Mir kart diye bir şey var. Visa Kart’a alternatif bir kart bu. KKTC bağımsız. Serbest bir şekilde hareket ediyor. Mir Kart Kıbrıs’ta yer alan bankalarda kullanılacak. Oligarkların dehşet paraları oraya akacak. Oradan da Türkiye’ye akacak. Bakın KKTC’ye konsolosluk açacaklar. Bu KKTC’yi tanıyacakları anlamına geliyor. Putin, Çin’den bile istediği desteği alamıyor. Türkiye’ye çok yakın duruyor. Şu etapta Türkiye ile yakın durmak durumundalar. Türkiye’ye çok yakın zamanda oluk oluk paralar akacak. Ruslar çok yüksek fiyatlı evler alacaklar. Türkiye’de Suriyelilerden çok Ruslar var. Ülkeler birilerine toprak satarken dikkat etsinler. Özellikle Türk yetkilileri buna dikkat etmeli. Ev satmakta sorun yok ama toprak ve arazi sıkıntılı bir durum. Türkiye’de İsrailliler toprak topluyor. Dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.

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