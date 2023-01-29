Dolar, euro, gümüş, altın fiyatları ne kadar? 29 Ocak 2023 Canlı Döviz Kuru - Euro, doları, sterlin, gram altın fiyatı, çeyrek, tam, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 29 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Son zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın fiyatları, düğün ve nikahların açılması ile oldukça popüler durumda. Özel günlerde en çok takılan takılar arasında yer alan altın fiyatları ise bu sebeple en çok aranan konular arasında bulunuyor.

29 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,8 (Alış) - 18,81 (Satış)

EURO: 20,43 (Alış) - 20,44 (Satış)

STERLİN: 23,23 (Alış) - 23,35 (Satış)

1 DOLAR = 18,81 TL

29 Ocak Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.164,69

Gram altın satış: 1.164,91

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.925,00

Çeyrek altın satış: 1.940,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.849,00

Yarım altın satış: 3.880,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.675,00

Tam altın satış: 7.731,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.834,00

Cumhuriyet altını satış: 7.952,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.881,00

Ata altın satış: 7.929,00

Gümüş ne kadar?

GÜMÜŞ GRAM 14,26 % -1,41

Altının özellikleri nelerdir?

Kimyasal sembolü ''Au'', atom numarası 79, atom ağırlığı 197, yoğunluğu 19,3 gr/cm3'tür.

Altının erime noktası 1064 derece iken kaynama noktası ise 2856 derecedir.

Kristal yapısı yüzey merkezli ve kübiktir.

Periyodik tabloda 11, grupta ve 6, periyotta bulunan D blok elementlerinden birisidir.

Saf hali parlak, yumuşak ve sarı renklidir.

Kolay işlenebilir. Ağır metaldir.

Altın kolay bir şekilde dövülür, kabartılır, oyulur ve dökülebilir.

Elektriği ileten 3. en yüksek metaldir.

Asitlere karşı dayanıklıdır.

Paslanmaz, kararmaz ve matlaşmaz.