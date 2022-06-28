Dolar endişesi bakır fiyatlarını düşürdü
Londra'da bakır fiyatları, güçlü ABD Doları ve hızlı faiz artırımlarının küresel ekonomik yavaşlamaya yol açarak metal talebini vuracağına dair süregelen endişeler üzerine düştü.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.41'de %0,5 düşerek 8.378 dolar/tondan işlem görürken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ağustos kontratı gün ortası tatilinde %0,7 artışla 63.900 yuan/tona (9.541,87 dolar) çıktı.
Analistler bakırın bekle gör moduna geçtiğini belirterek fiyatlarda bir toparlanmanın mümkün olduğunu, ancak sürdürülebilirliğin zorlu olduğuna dikkat çekiyor.
LME'de alüminyum %0,3 düştü, çinko %1 arttı.