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Dolar düşüyor mu? Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Merkez Bankası’nın faizi indirmesin sonrası piyasalarda olumlu hareketlilik devam ediyor. MB’in faiz kararı en çok da doları etkiledi. 7 Ağustos Çarşamba dolar ne kadar? Dolar kuru bugün, dolar düşüyor mu? Faizin düşmesinden sonra bankalar da konut kredi oranlarında düşüşe gitmişti. Bugün dolar kuru saat 9.38 itibari ile de 5.51 seviyesinden işlem görüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:11
Dolar düşüyor mu? Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Merkez Bankası’nın faizi indirmesin sonrası piyasalarda olumlu hareketlilik devam ediyor. MB’in faiz kararı en çok da doları etkiledi. 7 Ağustos Çarşamba dolar ne kadar? Dolar kuru bugün, dolar düşüyor mu? Faizin düşmesinden sonra bankalar da konut kredi oranlarında düşüşe gitmişti. Bugün dolar kuru saat 9.38 itibari ile de 5.51 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.53 seviyesinde hareket ediyordu. Ayrıca dolar kuru güne 5.50 seviyesinin altında başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.4848 TL seviyesini görürken, kur böylelikle 2 Nisan tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Konu ile ilgili olarak kur saat 9.25 itibarıyla 5.5028 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1533 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.1664 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, doalrın dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteriyor. Bu endeks yüzde 0.02 düşüşle 97.39 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1202 seviyelerinde bulunuyor. Dolar kuru saat 9.38 itibari ile de 5.51 seviyesinden işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:11
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