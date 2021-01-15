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Ekonomi Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar
Ekonomi

Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar

Dolar/TL tahvil faizlerindeki yükselişin durmasıyla aşılamanın başlamasına ek olarak Biden'ın 2 trilyon doları bulan kurtarma paketiyle 7.50'lerden 7.40 altına indi. 15 Ocak sabahı dolar 7.36'dan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2021-01-15 09:04:00 - 2021-01-15 09:05:50
Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar

Dolar/TL, geçen haftaki 7.3'lü seviyelerden 7.5'e doğru yükseldikten sonra ABD tahvil getirilerinin yükselişin durması, aşılamanın başlaması ve Biden'ın 2 trilyon doları bulan kurtarma paketini açıklamasıyla yeniden 7.35 etrafında işlem görüyor.

Önceki gün Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam etti.

Piyasada salgını zayıflatacak ya da ortadan kaldırabilecek ölçüde aşılamanın zamanlaması izleniyor.

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