Dolar düşünce muhaliflerin geldiği son nokta güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında ciddi düşüşler yaşandı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarının ardından dün 18 TL’yi gören dolar kuru, 11.10 TL seviyesine kadar düştü.

Barış Yarkadaş kendisine güldürdü

Dolar kurunda yaşanan bu düşüş, vatandaşlar tarafından büyük bir mutlulukla karşılanırken, bazı muhalif isimlerinse zoruna gitti. Bunlardan biri CHP yandaşı Barış Yarkadaş oldu. 'Dolar kuru 18'lere çıktı. Durdurulamıyor' diye günlerdir yaygara koparan isimlerden biri olan Yarkadaş'ın, doların sert düşmesi sonrası geldiği nokta ise gülünç bir hal aldı.

'Neden yazılı açıklama?'

CHP yandaşı Barış Yarkadaş, doların 11 TL'ye kadar düşmesinin ardından bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TL mevduat endeksli sistem açıklamasına takıldı. Kendisini komik duruma sokan Yarkadaş, bakanlığın neden basın toplantısı değil de yazılı açıklama yaptığını sorgular hale geldi.