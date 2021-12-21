Dolar düşünce bak sen şu İsmail Saymaz'a!
Doların yükselmesi ile sosyal medya hesabı üzerinden anlık dolar kurunu paylaşıp hükümeti eleştiri yağmuruna tutan İsmail Saymaz, “Kur korumalı TL vadeli mevduat” ürününü beğenmedi.
YENİ AKİT ANKARA
Sosyal medya hesabı üzerinden anlık dolar kurunu paylaşıp hükümeti eleştiri yağmuruna tutan İsmail Saymaz, “Kur korumalı TL vadeli mevduat” ürününü beğenmedi. Saymaz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kur getirisi eğer faizin üzerinde çıkarsa aradaki fark ödenecek. Yani, adı “faiz” olmayan faiz. Faiz haram fakat kur artışından kaynaklı “nema” helal. Kimin ödeyeceği de muamma. Merkez Bankası mı, bankalar mı, belli değil” ifadelerini kullandı.