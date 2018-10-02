THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Dolar düşmeye başlayınca saldırdılar! Skandal Türkiye kararı

Batık komşu Yunanistan'ın kredi notunu yükselten Ratings, 20 Türk bankasının notunu düşürdü.

02 Ekim 2018 Salı 08:01
Dolar düşmeye başlayınca saldırdılar! Skandal Türkiye kararı

ABD'nin ekonomi savaşının ardından Türkiye'yi hedef alanlar arasına giren Fitch, şimdi de bankalarımızın notunu düşürdü.

IMF ve Avrupa ülkelerinden aldığı borçlarla ayakta kalmaya çalışan Yunanistan'ın notunu yükselten Fitch Ratings, Türk düşmanlığını sürdürüyor.

BANKALARI HEDEF ALDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi. Ayrıca, 12 bankanın finansal kapasite notunu düşürdü

Fitch, not indirimlerine neden olarak bankaların varlık kaliteleri, performans riskleri, likidite ve fonlama gibi konularda yapılan değerlendirmelerin olduğunu belirtti.

Ficth Ratings 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürmüş, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

YUNANİSTAN'A GELİNCE YÜKSELTİYOR

Fitch Ratings'ten Yunanistan'ın kredi notunun "B" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltildiği, görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

"KAMU BORCU SÜRDÜRÜLEBİLİR HAL ALDI"

Yunanistan yönetimi 2060 yılına kadar borçlu olduklarını açıkladı. Fitch ise buna rağmen ülkenin kamu borcunun sürdürülebilir bir seviye kazandığını belirtti. Açıklamada, borç yardımı önlemlerinin önemli hal aldığı kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:01
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi 15 gün uzatıldı
    1. Borç yapılandıranlar için ilk taksit..
    2. İstanbul'da önce kendini eve kilitledi..
    3. Yediemin otoparklarındaki 300 bin..
    4. Saatler geri alınacak mı? Resmi karar..
    5. İran'ın saldırısı sonrası Amerika'dan..
    6. Denize indirilen uçaktaki kayıp..
    7. İstanbullular güne sağanak yağmurla..
    8. Dolar düşmeye başlayınca saldırdılar!..
    9. İstanbul'da şafak operasyonu: Çok..
    10. Amerika'dan "F-35 teslimatı" açıklaması
    11. Çin'de bir ayda binden fazla kişi öldü!
    12. Endonezya'da yeni bir deprem
    13. Öztürk'ün oyunu tutmadı!
    14. Denizli'de bu acıya yürek dayanmaz.....
    15. Türkiye ve ABD son aşamaya geldi
    16. Suudi Arabistan'dan Yemen Merkez..
    17. ASELSAN sayesinde gemiler artık daha..
    18. Darbeciler promosyon paralarıyla içki..
    19. Başkan Erdoğan, Köln Camii'nde Kur'an..
    20. CHP Grup Başkanvekili Özel: HDP ile..
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Köy sağ-sol diye bölünmüştü! Artık minare olmayacak
    Köy sağ-sol diye bölünmüştü! Artık minare olmayacak
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'
    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!
    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!