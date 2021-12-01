'Dolar düşecek' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba! Asgari ücret için rakam verdi

Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Necmettin Batırel, asgari ücretin 3700 TL olacağını öne sürdü.

İşte Batırel'in 'İman+vatan aşkı=Zafer!' başlıklı yazısı:

Dünya ülkeleri yeni varyant şokunu yaşarken, Türkiye göz kamaştıran hızla büyüyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, ilk çeyrekte %7, ikinci çeyrekte %21,7 arttı. Bugün açıklanan üçüncü çeyrek rakamı %8’e yakın çıktı. Yılın dördüncü çeyreğinde %5 büyüme hızına ulaşılsa dahi 2021’in tamamında %10,4 ile dünya rekoru kıracağız. Yıllıkta ABD’nin %2,0, Euro Bölgesinin %3,7, Çin’in %4,9 büyüdüğü bir ortamda Türkiye’nin gösterdiği üstün başarının arkasında 3 önemli gelişme var. Birincisi hükûmetin sağlıkta aldığı tedbirler sonucu aşılama oranı yükselmesiyle turizm gelirlerindeki büyük artış. İkincisi dış politikada elde edilen üstün başarı. Afrika’nın tamamı ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle büyüyen dış ticaretimiz. Üçüncüsü düşük faiz yüksek kur sistemiyle ihracatın aylık 21, yıllık 220 milyar dolara ulaşması...

Bakın iktisadi büyüme mal ve hizmet üretimindeki artışı gösterir. Büyüme başka, kalkınma başka, gelişme başkadır... Büyüme, ülkede katma değerin ne kadar arttığını gösteren parasal bir ölçüdür... Kalkınma bir ülkedeki refah ve ekonomik özgürlük seviyesinin yükselmesidir. Millî gelirimiz altyapı, yollar, köprüler, limanlar, enerji yatırımları hastaneler, okullar, ekonomik ölçekte üretim yapacak fabrika yatırımlarında kullanılıyor. Yılbaşından bu yana tam 930 fabrika kuruldu. On binlerce istihdam sağlandı. Ülkedeki bölünmüş yollara alt-üst geçitlerin Avrupa’dan farkı yok... Gelişme, büyümeye (millî gelir artışına) ve kalkınmaya (alt ve üst yapıdaki iyileşmeye) dayalı olarak ülkede hayat kalitesinin değişimini ortaya koyar. Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, gelir dağılımı, istihdam, can ve mal güvenliği, fikir ve vicdan hürriyeti, insan hakları, çevre, demokrasi, teknoloji, bilim, sanat, kültür, opera, tiyatro, konser gibi alanlarda vatandaşımıza çağdaş insanların sahip oldukları imkânlar sağlandığı için kalkınma büyük anlam kazandı. Özetle dünya küçülürken, Türkiye hızla büyüyor, gelişiyor. Hizmet ve sanayi sektörlerinde büyük artış yaşanıyor. Unutmayın istihdamın %55,4’lük kısmı hizmet sektöründe, %22’lik kısmı sanayi sektöründedir… Sanayi sektörü büyümenin ana kulvarıdır...

Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederek reel sektöre ucuz kaynak kapısını açtı. Bankaların TL mevduatı için uyguladıkları faiz oranı 35 baz puan azalışla %15,29 TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise %19,25 oldu. Bu rakam %15’lik politika faizinin üzerinde ancak ekim başında ticari krediler %24 seviyesindeydi düşüş devam edecek. Bankacılık sektörün kredi hacmi geçen hafta 176 milyar lira arttı. Taksitli ticari kredilerin toplamı 652 milyar liraya çıktı... Türk ekonomisinin hızlı büyüme potasına girmesi doğrudan yatırımları arttırıyor. Kurlardaki yükselişle alevlenen enflasyonun, dar gelirli ve sabit gelirli kesimi ezmesini önlemek amacıyla asgari ücret %30 artışla net 3.700 liraya yükseltiliyor. Böylece gelir dağılımında sağlanan iyileşme toplumun büyümeye bakış açısını pozitife döndürecek. Bazı ekonomist bozuntuları, iktidar 300 yıllık ekonomi külliyatına aykırı hareket ediyor, "bu nasıl kurtuluş savaşı?” diyor. Evladım savaşlar bilinen değil bilinmeyen yollarla kazanılır. Düşmana darbe hiç beklemediği yerden indirilir. Zafer böyle kazanılır. İmanla, vatan aşkıyla!