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Ekonomi Dolar canlı
Ekonomi

Dolar canlı

Dolar euro canlı | Milyonlarca kişi gün içerisinde döviz kurunu, doların ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar? | 1 Euro kaç lira? | TL dolar çevir | Döviz çevirme uygulaması.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:15:00 -
Dolar canlı

Dolar canlı| Ticaretle ilgilenenler, yatırım yapanlar sık sık internette güncel döviz kurlarını inceliyor. Peki, doların kaç lira olduğu nereden nasıl öğrenilir? | Dolar ne kadar?

Döviz kuru

Güncel döviz kurunu yeniakit.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Anasayfamızın üst kısmında güncel dolar ve Euro rakamları yer alıyor. Ayrıca mobil cihazlarınıza indirebileceğiniz uygulamalardan da döviz kurunu takip edebilirsiniz.

1 dolar ne kadar? | 100 dolar ne kadar?

Bugün dolar ne kadar? | Dolar kurunu merak edenler güncel rakamları araştırıyor. Peki, dolar bugün ne kadar? 9 Ekim 2020 güncel rakamlarına göre 1 Dolar 7.91 TL'ye denk geliyor. 100 dolar ise 790,99 TL'ye karşılık geliyor.

Euro bugün ne kadar güncel

Dolar gibi Euro’nun ne kadar olduğu merak ediliyor. 1 Euro 9,35 TL'ye denk geliyor. 100 Euro ise 934.55 liraya karşılık geliyor.

Dolar TL çevir

Döviz çevir | Döviz kurunu merak edenler ve hesap yapmak isteyenler hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Döviz çevirisi yapmak isteyenler için pek çok internet sitesi bulunuyor. Söz konusu sitelerden döviz çevirisi yapabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlarınıza indirebileceğiniz uygulamalarla da döviz çevirisi yapmanız mümkün.

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