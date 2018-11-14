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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL piyasaya 5.50 seviyesinin altında başladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:42
Dolar bugün ne kadar oldu?

Hazine ihalelerinin yanı sıra küresel gelişmelerin de izlendiği dolar/TL dün bir ara 5.53 seviyesine atak yaptıktan sonra tekrar geriledi. Gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket eden dolar/TL, güçlü dolar endeksi nedeniyle 5.5295'e kadar yükseldi. Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması tahvil faizlerinde aşağı seyre neden oldu. Kur ihalenin ardından yönünü aşağı çevirdi.

HAZİNE TOPLAM 3.1 MİLYAR TL BORÇLANDI, FAİZ PİYASANIN ALTINDA

Hazine, bu hafta yapacağı altı ihaleden üçünü iptal etmesinin ardından gerçekleştirdiği üç ihalede ROT dahil piyasadan 810 milyon TL, toplamda ise 3.1 milyar TL borçlanırken, iki yıllık gösterge tahvil faizi piyasanın oldukça altında oluştu. Hazine üç aylık borçlanma stratejisinde Kasım ayında toplam 21.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.3 milyar TL'si piyasadan toplam 22.4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını planlıyordu.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.47 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.18 civarında seyrediyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:42
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