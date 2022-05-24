Dolar bugün ne kadar? Dolar kuru canlı ne kadar oldu? 24 Mayıs 2022 dolar fiyatı kaç lira?

Mayıs ayında döviz kurlarında yaşanan değişimler piyasadaki gelişmeleri takip edenler tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Davos Zirvesi geçekleştirilecek. Özellikle de ABD’den gelecek toplantı tutakları sonrası yapılan açıklama dolar kuru fiyatlarını oldukça etkileyecek gibi.

Küresel piyasalarda Fed’in faiz artırımının etkisi sürerken, dolar son haftaların en yüksek seviyelerinde işlem görmekte. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? İşte 24 Mayıs 2202 anlık dolar fiyatları.

Dolar ne kadar?

Dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dalar alış fiyatı 16,0749 TL, dolar satış fiyatı 16,0850 TL. İşte anlık dolar, euro, sterlin alış satış fiyatları...