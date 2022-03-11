"Dolar başını alıp gidecek" diyenleri üstüne basa basa uyardı! Altın içinse rakam verdi: Burayı görür

Dolar kuru, Rusya - Ukrayna savaşının neden olduğu küresel kriz sebebiyle yükseliş seyrini sürdüyor.

Bu durum Türkiye'de de "dolar başını alıp gidecek" şeklinde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Konuyla ilgili YouTube üzerinden açıklama yapan ekonomist Hatice Kolçak, vatandaşları uyardı.

Kolçak şu ifadeleri kullandı:

Doların yönü yukarı yönlü evet. 15'i de aşabiliriz evet ama panik olmamak gerekir. Hani bu buradan yükselecek gidecek, 16, 17, 18'ler çok hızlı gelecek gibi.. Buralarda temkinli olmak gerekiyor. Alım yaparken çok dikkatli olun. Borcu harcı olanlar soruyor. Ne yapayım? Böyle durumlarda ne yapacaksınız? Mümkün mertebe kademe kademe almak gerekiyor.

955'i gören gram altın da dolar/TL'ye bağlı olarak yükseliş olursa yükselir. Düşüş yaşanırsa düşer. Dolar/TL'ye bağlı olarak gram altının ilk gideceği yer 971 olur. Dolar/TL'de gerilime olursa gram altında da gerileme olur.