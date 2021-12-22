Dolar balonuna sarılan Gökhan fena patladı! TL şahlandı ortadan kayboldu
Türkiye ekonomisini çökertmek için döviz üzerinden yapılan operasyona attığı tweetlerle destek olan Gökhan Özoğuz, doların düşmesiyle birlikte sırra kadem bastı.
Türkiye ekonomisinin gerçekliğinden uzak bir şekilde şişirilen dolar balonuna sıkı sıkıya sarılan sözde sanatçılardan biri olan Gökhan Özoğuz, doların spekülasyonlar yükseldiği dönemde bol bol tweetler atarak hükümeti hedef alıyordu.
Özoğuz paylaşımlarında "Ya şahlanıyoruz galiba #dolar18 #euro20tl", "1 AZERBAYCAN MANATI = 10 TÜRK LİRASI Hey şey için çok teşekkürler." ifadelerine yer vermişti.
Dolar düştü kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik önlem paketinin ardından adeta yüz üstü yere çakılan dolar muhalif Gökhan Özoğuz'un da sesini soluğunu kesti.
Dolar yükselirken ortalıkta at koşturup felaket tellallığı yapan Özoğuz, dolar düşerken üç maymunu oynuyor.