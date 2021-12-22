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Gündem Dolar balonuna sarılan Gökhan fena patladı! TL şahlandı ortadan kayboldu
Gündem

Dolar balonuna sarılan Gökhan fena patladı! TL şahlandı ortadan kayboldu

Türkiye ekonomisini çökertmek için döviz üzerinden yapılan operasyona attığı tweetlerle destek olan Gökhan Özoğuz, doların düşmesiyle birlikte sırra kadem bastı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 15:19:00 - 2021-12-22 15:24:40
Dolar balonuna sarılan Gökhan fena patladı! TL şahlandı ortadan kayboldu

Türkiye ekonomisinin gerçekliğinden uzak bir şekilde şişirilen dolar balonuna sıkı sıkıya sarılan sözde sanatçılardan biri olan Gökhan Özoğuz, doların spekülasyonlar yükseldiği dönemde bol bol tweetler atarak hükümeti hedef alıyordu.

Özoğuz paylaşımlarında "Ya şahlanıyoruz galiba #dolar18 #euro20tl", "1 AZERBAYCAN MANATI = 10 TÜRK LİRASI Hey şey için çok teşekkürler." ifadelerine yer vermişti.

Dolar düştü kayboldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik önlem paketinin ardından adeta yüz üstü yere çakılan dolar muhalif Gökhan Özoğuz'un da sesini soluğunu kesti.

Dolar yükselirken ortalıkta at koşturup felaket tellallığı yapan Özoğuz, dolar düşerken üç maymunu oynuyor.

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Yorumlar

Müslüman

Ne balonu aceba Dolar hala 12,5 Benzini motorini sölemiorum bile Yok dolar operayonu yok ekonomik kurtulus savası Bırakın bu işleri Ülke yönetimi sizde bahane üretme lüksünüz yok Böyle boş haberde yapmayın
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Eyüp

Fındık kadar beyni ile millete akıl vermesini geçtim, bu yaratıkın yüzü hiç sabun ve su görmemiş. Chpkk yalakacısı.
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